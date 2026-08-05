El torero aragonés Aarón Palacio vivirá este viernes una noche para el recuerdo al compartir cartel con Morante de la Puebla

El torero zaragozano Aarón Palacio está firmando una gran primera temporada como matador de toros. El de Biota, de tan solo 21 años, cortó una oreja en la feria taurina de San Fermín y este pasado lunes volvió a triunfar en tierras navarras, esta vez en Estella. Ahora, el joven torero se prepara para vivir una noche para el recuerdo.

La cita será este viernes a partir de las 22.00 horas. La plaza de toros de Marbella acogerá la tradicional Corrida de Candiles, uno de los festejos más especiales del calendario taurino. En ella se lidiarán seis toros de la ganadería de Cayetano Muñoz para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacio.

Este festejo nocturno es una de las costumbres más antiguas de la ciudad marbellí para despedir la temporada veraniega de toros, recuperando una estampa muy particular donde la lidia se desarrolla al caer la noche, iluminada únicamente bajo la luz tenue de los candiles.

El torero zaragozano podrá vivir en primera persona uno de los festejos más especiales de la temporada. Y lo hará además acompañado de Morante de la Puebla, que esta temporada ha regresado a los ruedos para alegría de la afición. De hecho, cada una de sus corridas en este regreso se han convertido en un acontecimiento.

Palacio dará así un paso más en su prometedora trayectoria. El torero nació el 21 de enero de 2005 en Biota (Cinco Villas) y procede de una familia de tradición taurina por parte paterna. En 2018 ingresó en la escuela taurina Mar de Nubes de Zaragoza y en 2019 debutó como novillero en la plaza de Igea. El aragonés tomó la alternativa el pasado septiembre abriendo la Puerta de los Cónsules de Nimes (Francia).