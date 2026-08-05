La Virgen del Pilar de Zaragoza se vestirá de origami en honor a las víctimas de Hiroshima

El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad nipona de Hiroshima, dejando en torno a 140.000 muertos, bien sea por la explosión o la exposición a la radiación. Tres días después, Estados Unidos también utilizaría artillería nuclear contra la localidad de Nagasaki, marcando, así, el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, este día es recordado como uno de los más fatídicos de la historia de la humanidad y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz y la solidaridad entre los seres humanos.

En homenaje a los miles de muertos, todos los años, el mismo día 6 de agosto, se realiza la ofrenda de grullas de papiroflexia en el monumento en honor a Sadako Sasaki en Parque de la Paz de Hiroshima. Sasaki fue una niña que sobrevivió al bombardeo, pero años más tarde enfermó debido a la radiación. La niña, que sufría de leucemia, vio su última esperanza en la leyenda de ‘Senbazuru’, que rezaba que a cualquier persona capaz de lograr hacer 1.000 grullas de papel con sus propias manos, se le serían concedidos sus deseos. Los de Sasaki eran dos: curarse de la leucemia y que todo el mundo pidiera vivir en un mundo sin guerras, en paz. Por desgracia, la niña no pudo curarse y falleció en 1955, pero sus amigos siguieron haciendo grullas de papiroflexia, hasta alcanzar la milésima, en honor a su amiga.

Con ese espíritu de solidaridad, promotor de la paz en el mundo y tan importante en los días de hoy, el Grupo Zaragozano de Papiroflexia rinde homenaje a este momento de tragedia a través del símbolo más relevante de la ciudad: la Virgen del Pilar. Desde 2007, hace ya casi 20 años, el manto de la virgen se sustituye por uno de papel, formado por 1.536 piezas de origami, arte tradicional japonesa de crear figuras y objetivos con papel doblado. Asimismo, en la pajarita de metal situada junto a la oficina de turismo de la plaza del Pilar, algunos de los miembros del grupo estarán enseñando a plegar figuras sencillas de papiroflexia desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 13.00 horas.

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El Grupo Zaragozano de Papiroflexia inició sus actividades en la década de los años 40. Su relevancia fue creciendo poco a poco dentro del sector, y el grupo, que para aquel entonces estaba dirigido por el doctor Gálvez, fue cobrando un espacio en la sociedad zaragozana. Con el paso del tiempo y la adhesión sucesiva de aficionados del origami, el grupo no hizo más que crecer, integrándose en la Asociación Española de Papiroflexia. En 1981, a raíz de la importancia del grupo, la ciudad acogió la primera convención internacional de papiroflexia a la que le siguieron cinco ediciones más. A día de hoy, la Escuela Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ) es uno de los espacios más visitados por los aficionados de todo el país.