La XXVII Feria del Libro de Jaca reunirá a una treintena de autores y a 17 expositores

La XXVII Feria del Libro de Jaca volverá a convertir el paseo de la Constitución en el epicentro cultural de la ciudad del 13 al 16 de agosto con una programación que reunirá a una treintena de autores, 17 librerías, editoriales y asociaciones, además de actividades paralelas dirigidas a públicos de todas las edades. La programación, no obstante, comenzará el próximo 10 de agosto y se prolongará hasta el día 16 con talleres, exposiciones, música, teatro y encuentros literarios.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaca, Andrea Vargas, ha destacado durante la presentación el crecimiento que ha experimentado la feria en los últimos años y el interés que despierta entre profesionales del sector. Según ha señalado, el certamen cuenta cada edición con una mayor demanda para participar, por lo que el consistorio continuará impulsándolo con el objetivo de consolidarlo como una referencia tanto para la ciudad como en el panorama nacional.

La inauguración oficial tendrá lugar el 13 de agosto a las 11.00 horas y correrá a cargo de la veterinaria, escritora y divulgadora especializada en el medio rural Lucía López Marco. Entre los autores invitados también figuran Domingo Buesa Conde, que presentará la novela 'La muerte del inquisidor'; Andrea Izquierdo, una de las escritoras de referencia entre el público juvenil, y Luz Gabás, que será la encargada de clausurar esta edición con la presentación de 'Corazón de oro'.

Imagen de una pasada edición de la feria, en el paseo de la Constitución. / ep

El paseo de la Constitución volverá a ser el escenario principal de la feria, una ubicación que el ayuntamiento mantiene desde 2024. Andrea Vargas ha defendido este emplazamiento al considerar que es el espacio más adecuado para acoger un evento de estas características y favorecer el encuentro entre escritores, libreros y lectores.

Actividades paralelas

La Feria del Libro volverá a combinar la actividad literaria con otras disciplinas artísticas. El programa incluirá el concierto del cuarteto Aurora Boreal, con la participación de la violinista jacetana Andrea Guzmán, además de espectáculos como 'El guardián de los cuentos', 'La Pícara de Cervantes' y una representación de 'El Lazarillo de Tormes'. También habrá talleres, cuentacuentos y una mesa redonda protagonizada por el escritor Severino Pallaruelo.

La directora de la Biblioteca Municipal de Jaca, Raquel Carrillo, ha explicado que el lema de esta edición será 'Encuentra tu propia historia', una propuesta con la que se pretende acercar la lectura a cualquier persona, independientemente de sus hábitos lectores. Según ha señalado, el objetivo es transmitir una visión amplia de los libros y demostrar que cualquier lector puede encontrar una obra que conecte con sus intereses.

Esa idea también se refleja en el cartel oficial, diseñado por Esperanza Martínez, que representa a distintos personajes descubriendo el libro que estaban buscando. Carrillo ha destacado que la lectura permite no solo disfrutar de la ficción, sino también profundizar en aficiones y conocimientos muy diversos, desde la montaña hasta la astronomía o la historia.

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Entre las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal destaca una lectura participativa de 'El Quijote', dentro del programa municipal 'Jaca Lee', dedicado este año a la obra de Cervantes. Asimismo, se celebrará la mesa redonda 'El viaje del libro: desde la creación hasta la lectura', en la que participarán un autor, un editor, un traductor, un librero y un lector para mostrar todo el proceso que sigue una publicación hasta llegar a las manos del público.