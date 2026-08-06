El Ciclo de Órgano de Torreciudad echa a andar este viernes y ofrecerá este mes cuatro conciertos gratuitos

El Ciclo de Órgano de Torreciudad celebra este año su 31ª edición, unido al festival Clásicos en la Frontera. Se desarrollará del 7 al 28 de agosto y está organizado por el Departamento de Música del santuario. Se trata de una cita que en los últimos años ha consolidado una propuesta artística cada vez más atractiva para el gran público: muestra la extraordinaria capacidad del órgano para dialogar con otras sonoridades y amplía las posibilidades de un instrumento tradicionalmente asociado al repertorio litúrgico. Cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Aragón, el Ayuntamiento de Secastilla y la Fundación Columbus.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de una consola móvil, instalada en la nave de la iglesia durante los conciertos. Gracias a ella, los asistentes pueden ver en directo el trabajo de los intérpretes, así como la comunicación entre ellos. La nueva disposición convierte también el recital en un auténtico espectáculo visual, y permite apreciar la complejidad técnica y artística que requiere dominar el gran órgano de Torreciudad, construido por el maestro organero Gabriel Blancafort y dotado de 4.072 tubos.

La programación de este año ofrece intérpretes de reconocido prestigio y propone encuentros con violonchelo, dúo de trompetas, instrumentos tradicionales de viento, arpa irlandesa, zanfona y percusión, con repertorios de gran riqueza tímbrica y propuestas innovadoras que buscan acercar el órgano a nuevos públicos.

La programación

Los cuatro conciertos que se han programado tendrán lugar a las 19.00 horas todos los viernes del mes de agosto. La entrada a las actuaciones es gratuita.

La inauguración, este 7 de agosto, reunirá a la organista titular del santuario y directora del ciclo, Maite Aranzabal, con el violonchelista Ángel Luis Quintana, solista de la Orquesta Nacional de España, en un programa con obras de Mendelssohn, Falla y Granados, entre otros.

El 14 de agosto actuará el Trío Nordés, formado por órgano y dos trompetas, que estrenará la obra 'Locus trinitatis', de Juan Cubillas. Una semana después llegará el Trío ÓrganuMundi, con una propuesta que fusiona músicas tradicionales europeas mediante instrumentos como el arpa irlandesa, la zanfona o la gaita de boto. El ciclo concluirá el 28 de agosto con el organista Daniel Oyarzabal y el percusionista Eloy Lurueña.

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Desde su edición inicial, celebrada en 1995 bajo el impulso de su primera directora, la organista Marisol Mendive, han sido 104 los intérpretes y 21 las agrupaciones musicales que han participado en el Ciclo de Órgano de Torreciudad, procedentes de 23 países distintos.