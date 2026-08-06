Comienza el verano taurino en Aragón: de Roca Rey a Talavante y El Fandi, en Huesca, Tarazona y Calatayud

A tan solo unos días del chupinazo del las fiestas de San Lorenzo en Huesca, la expectación despertada por los carteles de su feria taurina es realmente reveladora. Las entradas disponibles para el miércoles 12 de agosto en el que se anuncia Roca Rey ya se han agotado. El torero peruano –en torno al cual se ha propagado en los últimos días una especie de ‘serpiente de verano’ con su posible retirada temporal o definitiva a final de temporada– estará acompañado por Sebastián Castella y el aragonés Cristiano Torres.

El ciclo, que goza de la mejor salud de los últimos 30 años bajo la gestión de Tauroemoción (Alberto García) con un nivel de asistencia inaudito por voluminoso, obedece a una acertada planificación de carteles equilibrados entre las figuras y los jóvenes además de la presencia de toreros locales.

En esta ocasión, dos de ellos: el referido Torres y Aarón Palacio en el cartel del próximo martes con una de las ganaderías más laureadas en Huesca: la salmantina de El Pilar junto a Talavante y Emilio de Justo. Por su parte, la corrida del día del patrón tendrá un componente de más consumo popular con el El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez. Otro de los carteles con tirón lo aporta el encierro de Victorino del 13 de agosto que despacharán El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

Alejandro Talavante. / Juan Plaza

No puede faltar la tradicional corrida de rejones en la jornada postrera del sábado 15 con Lea Vicens, Leonardo Hernández y Sergio de Gregorio, mientras que el viernes día 7 se ha programado una novillada sin picadores con reses de Los Maños y Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas. Un concurso de recortadores y las tradicionales vaquillas mañaneras, cada vez más consolidadas, completan una oferta realmente atractiva.

Calatayud por San Roque

Salvada por la campaña y en riesgo cierto de ir apagándose lentamente hasta casi desaparecer, la feria de San Roque en la capital bilbilitana contará este año con una novillada picada el 14 de agosto con reses de Cebaga Gago para Borja Escudero, Luis Pasero y Mario Vilau. Al día siguiente se anuncia un festejo de rejones con Ana Rita, ‘El Fuenlabreño’ y Javier Funtanet, mientras que los festejos populares toman un especial protagonismo con un concurso de recortadores con anillas, un toro emolado y tres mañanas de vaquillas.

Organizada por Ignacio Ríos, ganador del concurso para la celebración de la corrida del día 6 de septiembre, se anuncian Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Diego Urdiales.

Tarazona, cuatro festejos

Consolidada como una de las ferias más estables del año en Aragón, la ciudad del Queiles anuncia dos corridas de toros, una novillada picada y otra bajo formato Bolsín en un seis para seis sin picadores.

El 28 de agosto, ante toros de Fuente Ymbro harán el paseo Ferrera, El Fandi y Escribano mientras que el cartelón se reserva para el sábado 30 con Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio ante toros de Jandilla. La novillada picada, con utreros de Antonio Palla la lidiarán Emiliano Osornio, El Mene y Félix Sanromán mientras que Javier Fernández ‘Fino’, Manuel Domínguez, Diego Tebas, Samuel Montero, Óscar Vicente y Jesús Millán jr. disputarán el trofeo Ciudad de Tarazona para novilleros sin picadores.

Ejea, dos corridas, una de rejones y festejos populares

Los aragoneses Cristiano Torres y Aarón Palacio tienen cabida en un calendario que abre el primero el 30 de agosto en festejo que comparte con Miguel Ángel Perera y Javier Zulueta con reses de Carlos Núñez mientras que el segundo –jugando como local– se enfrentará el día 5 de septiembre a reses de La Palmosilla y Fuente Ymbro junto a Sebastián Castella y Víctor Hernández.

La programación de festejos mayores se completa con uno de rejones con reses de El Risco en el que se anuncian Sergio Domínguez, Paulo Jorge Santos y Roberto Armendáriz.

Todo ello complementado por las imprescindibles sueltas de vaquillas y los consursos de recortadores con anillas y el insustituíble concurso de roscaderos.