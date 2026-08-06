Fallece el catedrático zaragozano Manuel Martín Bueno, referencia de la arqueología aragonesa

El mundo de la arqueología llora la muerte del catedrático Manuel Martín Bueno, fallecido este jueves a los 80 años. El profesor e investigador, nacido en Zaragoza en 1946, era una de las grandes referencias de la arqueología aragonesa, habiendo impulsado las excavaciones en importantes yacimientos de la comunidad como Bilbilis o Tossal Gort.

Director fundador del Museo Municipal de Calatayud, Martín Bueno era además uno de los grandes expertos del país en el ámbito de la arqueología submarina. De hecho, había participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en este campo. Por ejemplo, en 2019 formó parte de la comisión asesora que creó el Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) para supervisar las labores de conservación y recuperación de la embarcación fenicia que se encontró frente a sus costas, mientras que también lideró proyectos pioneros como la campaña de prospección arqueológica submarina en el estrecho de Gibraltar en 1982.

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en 1969 y doctorado con honores en 1972, el profesor y arqueólogo dirigió numerosos programas de investigación y tesis de licenciatura. Además, fue autor de más de un centenar de artículos y libros especializados, entre los que se encuentran 'Bilbilis: estudio histórico-arqueológico' (1975), 'Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia' (1977) o 'Aragón arqueológico: sus rutas' (1977).

Martín Bueno fue director de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Bílbilis desde 1971. Su estrecha vinculación con la capital bilbilitana, a la que dedicó gran parte de su vida profesional y científica, hizo que en el año 2011 fuera nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad de Calatayud.

Homenaje en Calatayud

En 1983 ocupó el cargo de subdirector general de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura, consolidando una vasta carrera en la que también dirigió el Departamento de Arqueología, Epigrafía y Numismática zaragozano. A lo largo de su trayectoria, lideró las excavaciones en los yacimientos de Campo Rincón (Zaragoza), Fondeadero de Fuenterrabía (Guipúzcoa), Hormilleja (Logroño), Ventas Blancas (Logroño) o Dehesa de Baños (Zaragoza).

Fundador del Seminario Pre-Protohistoria de la Universidad de Zaragoza en 1965 y estrecho colaborador de la Institución Fernando el Católico, el zaragozano dirigió la revista Papeles Bilbilitanos, formó parte del Consejo de Dirección de la Gran Enciclopedia Aragonesa y perteneció al Consejo de Redacción de la prestigiosa revista Caesaraugusta, dejando una gran impronta en la investigación histórica aragonesa y española.

El Ayuntamiento de Calatayud ha lamentado este jueves el fallecimiento de Martín Bueno y ha anunciado que el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el regreso temporal del busto del emperador Claudio al Museo de Calatayud para una exposición, se rendirá homenaje a quien fue uno de los principales artífices de la proyección científica y patrimonial de Bílbilis.

Carlos Sáenz Preciado, colaborador y antiguo alumno de Martín Bueno, ha destacado que el arqueólogo deja "cientos de discípulos por el mundo" y que con su fallecimiento "se va parte de la historia de Calatayud".