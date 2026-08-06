El Festival de los Castillos continúa su recorrido por Aragón: circo, comedia y música en Valderrobres y San Agustín

El festival de los Castillos continúa su novena edición con una nueva etapa en Valderrobres y San Agustín (Teruel), donde entre el 7 y el 12 de agosto se llevarán a cabo actividades de circo, humor, música y teatro, incluida una velada especial que coincide con el eclipse solar. Tras haber pasado por Novallas, Alfajarín, Loarre, Illueca, Mesones de Isuela y Jaque del Moncayo, el certamen sigue su recorrido por la comunidad aragonesa hasta el 6 de septiembre.

En Valderrobres, la programación arranca este viernes 7 de agosto a las 20.00 horas en la plaza Comunidad Autónoma de Aragón. Yaguete Filete presentará 'Humor a la cara', un espectáculo de calle que mezcla malabares e improvisación teatral. Esa misma noche a las 23.00 horas, en la plaza de Armas del Castillo, Jordi Merca ofrecerá 'Yo sobreviví a la EGB', un espectáculo de humor y música que evoca los años 80 y la vida escolar.

El sábado 8 de agosto a las 19.00 horas en la plaza España, la banda zaragozana Jadey actuará con 'La buena onda', un repertorio de versiones de pop español de las últimas décadas. La jornada se cerrará a las 23.00 horas en la Plaza de Armas del Castillo con la comedia 'Una semana nada más', de Soñando Producciones, protagonizada por Alejandro Tous, Isabel Guardiola y Javier Pereira, bajo la dirección de Raquel Pérez.

El miércoles 12 de agosto el festival se traslada a San Agustín, junto al Castillo de Pradas, en una cita marcada por el eclipse solar. Allí actuaran los turolenses EFFE, banda de rock urbano surgida en 2014, e Iberia Sumergida, grupo madrileño especializado en el repertorio de Héroes del Silencio desde 2007.

Noticias relacionadas

Con estas paradas, el festival refuerza su apuesta por convertir el patrimonio fortificado en escenario cultural y por llevar propuestas escénicas a entornos rurales. El proyecto, impulsado desde 2017, cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y la colaboración de ayuntamientos y entidades locales. Su objetivo es dinamizar el territorio, favorecer el acceso a la cultura en el medio rural y poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.