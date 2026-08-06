El flamenco de Las Migas, premiado en los Grammy, llega al Monasterio de Veruela: "No agarrarnos al pasado es lo que nos ha permitido seguir tanto tiempo"

El festival intimista Veruela Verano cumple 30 años este 2026. Con una propuesta que contrasta con los grandes certámenes y la comercialización masiva de la música, la iglesia del Monasterio de Veruela se convierte en un escenario que busca establecer el entorno natural del Moncayo como un foco cultural a través de una programación musical de calidad.

Este sábado, 8 de agosto, es el turno de las dos veces ganadoras de los Latin Grammy al mejor álbum de flamenco: Las Migas. La agrupación femenina, liderada por la guitarrista y compositora Marta Robles, actuará a las 19.30 horas ante un público de 450 personas. Las entradas están agotadas desde hace días.

22 años después de su formación, Las Migas cargan con el peso de ser uno de los grupos de flamenco más destacables de la actualidad. Su música ha sonado en más de 50 países de todos los continentes, pero todo empezó en la Escuela Superior de Música de Barcelona, dónde se conocieron Marta Robles, Silvia Pérez Cruz e Isabel Laudenbach. Así es como, desde la admiración de unas a otras y el interés común por el género, decidieron formar el grupo junto a Lisa Bause.

“Empezamos en 2004, cuando conocí a Silvia. Cuando me di cuenta del talento que tenía, solo pensé: “wow.” Creo que ella tendría entre 19 y 20 años. Me encantó cómo cantaba y cómo era, así que nos juntamos con Isabel y Lisa y decidimos hacer un grupo de flamenco para poder aprender un poco más sobre el género que tanto nos gustaba. No teníamos consciencia de que podríamos llegar tan lejos ni de que iba a durar tanto. Al final resultó que este proyecto, que nació de nuestras ganas de aprender, ha durado mucho más de lo que creíamos”, recuerda Robles.

Este mismo año, Las Migas ganan el Premio del Instituto de la Juventud de Barcelona (INJUVE). “Poco a poco empezamos a darnos cuenta de que nuestra propuesta era diferente; no había casi bandas femeninas en ese momento, y mucho menos en el mundo del flamenco. Fue el punto de asimilar que podíamos vivir de esto y que funcionaba. Así empezaron los viajes y los conciertos en varios festivales, aunque tardamos bastante tiempo en grabar nuestro primer disco: ‘Reinas del Matute’, que salió en 2010. Esa época estuvo marcada por muchísima diversión y aventuras por todos los lados”, explica la guitarrista.

Su salto a los escenarios internacionales alcanzó el mundo entero. Desde Namibia hasta Suecia y desde México hasta Hong Kong, Las Migas abrazaron a un público muy diverso, que vive con intensidad cada uno de sus conciertos aún a día de hoy. A pesar del éxito inicial, en 2011, Silvia Pérez Cruz abandonó la formación para seguir su carrera en solitario. En los años posteriores, Laudenbach y Bause también dejaron el grupo.

Robles nunca dejó que la esencia original de Las Migas se perdiera, aunque tampoco dudó en dejar que la frescura de las nuevas integrantes (Paula Ramírez, Alicia Grillo y Laura Pacios) moldease su música: “Cuando llevas tantos años en una banda, estas cosas pasan, pero al final siempre se deja una puerta abierta para que entre nueva música. Creo que esto es lo que nos ha permitido mantenernos durante tanto tiempo; no nos hemos agarrado al pasado, sino que hemos evolucionado. Esto también me permite, como directora de este proyecto, dar voz a artistas y mujeres jóvenes que, a lo mejor, no encuentran esa oportunidad tan fácilmente en un mundo que es 80% masculino”, señala Robles.

Reconocimientos

A lo largo de su carrera, Las Migas han sido nominadas en cuatro ocasiones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca (2016, 2022, 2024 y 2025) y han sido galardonadas con el mismo en 2022, con ‘Libres’, y en 2025 con ‘Flamencas’. A esto se le suma el Premio de la Música Independiente (MIN), también a mejor álbum de flamenco, en 2019 y 2023 por los discos ‘Cuatro’ (2019) y ‘Libres’.

Actualmente, el repertorio de Las Migas cuenta con colaboraciones con diversos artistas de géneros variados, como Viva Suecia, Rozalén y Tomatito, entre otros. Además, desde mayo de 2025, la banda ha llevado la gira de ‘Flamencas’ a casi todos los rincones del mundo y, de momento, no tienen una fecha de finalización del 'tour'. Adicionalmente, tuvo lugar el lanzamiento de ‘Luna’, su nuevo sencillo, el pasado 30 de julio.

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La programación de esta nueva edición del Veruela Verano echó a andar el pasado 1 de agosto con Pancho Varona y proseguirá, tras el paso de Las Migas, con las actuaciones de Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto), todas ellas a la misma hora.