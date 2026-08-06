El Monasterio de San Juan de la Peña acoge desde este viernes una nueva edición del ciclo 'Música en la roca'

El Monasterio de San Juan de la Peña acogerá los días 7, 14 y 21 de agosto una nueva edición del ciclo ‘Música en la roca’, que reunirá al Dúo Boix-San Miguel, Biella Nuei y Maríaconfussion dentro de la programación ‘Aragón, tierra de cultura’, impulsada por el Gobierno de Aragón. Las entradas tienen un precio de diez euros por concierto e incluyen el desplazamiento en autobús desde Jaca y Santa Cruz de la Serós, ya que no se permitirá el acceso en vehículos particulares.

El ciclo comenzará este viernes 7 de agosto en el Monasterio Viejo con el recital del Dúo Boix-San Miguel, integrado por la soprano montisonense María Eugenia Boix y el pianista Javier San Miguel, que ofrecerán un repertorio lírico variado a partir de las 20.30 horas.

La segunda cita será el 14 de agosto en el Monasterio Nuevo con el concierto conmemorativo del 40 aniversario de Biella Nuei, una actuación incluida en su gira especial con la que el grupo celebra cuatro décadas de trayectoria y en la que combinan el folk y la jota con otros estilos musicales.

El ciclo concluirá el 21 de agosto en el Monasterio Viejo con ‘Deja que te cante’, el espectáculo de Maríaconfussion, un proyecto formado por el pianista Faustino Cortés y la actriz y cantante María Pérez Collados junto al guitarrista Pepe Vázquez y el percusionista José Luis Seguer ‘Fletes’, que presentarán su último trabajo discográfico.

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Los conciertos forman parte de la programación Aragón, tierra de cultura, promovida por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo para acercar propuestas culturales aragonesas a espacios patrimoniales emblemáticos de la comunidad.