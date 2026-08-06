La ópera 'Otello', del Salzburg Easter Festival, se proyecta este jueves en cines de Zaragoza
La ópera 'Otello', interpretada por la Staatskapelle de Dresde, llega a las salas de cine Aragonia y Cervantes este jueves.
El Periódico de Aragón
La ópera 'Otello', del Salzburg Easter Festival, se podrá ver en las salas cinematográficas Aragonia y Cervantes de Zaragoza este jueves y en un total de 50 cines de toda España.
Se trata del tercer título del festival óh!pera Summer, una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras imprescindibles del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más imponentes del mundo.
Bajo la batuta del maestro Christian Thielemann, la Staatskapelle de Dresde ofrece una lectura de la partitura de Verdi que oscila entre la violencia volcánica de la tormenta inicial y la delicadeza camerística del último acto.
La representación se ve realzada por la visión del director de escena Vincent Boussard, con una propuesta estilizada y simbólica que integra vídeo, iluminación y escenografía para crear un entorno casi abstracto, explorando el conflicto entre lo antiguo y lo moderno.
El espectacular vestuario diseñado por el icono de la moda, Christian Lacroix, aporta una elegancia sofisticada que contrasta con la brutalidad emocional del libreto.
Esta versión de Otello cuenta con un elenco extraordinario de voces internacionales: el tenor argentino José Cura encarna a Otello con una intensidad actoral y una presencia física imponente, y la soprano alemana Dorothea Röschmann conmueve con una interpretación llena de matices líricos en el papel de Desdémona.
Por su parte, el barítono malagueño Carlos Álvarez ofrece una lección magistral de villanía, con una voz poderosa y una presencia escénica que destila una manipulación gélida y perfecta.
Un thriller en el que la sospecha es el arma
La ópera narra la tragedia del general Otello, héroe de la República de Venecia y esposo de la noble Desdémona.
Movido por la ambición y el resentimiento, su alférez Iago siembra en él la sospecha de que su esposa le es infiel con Cassio. Consumido por los celos y la desconfianza, Otello termina destruyendo a la mujer que ama, solo para descubrir demasiado tarde que ha sido víctima de una cruel manipulación. La obra culmina en un desenlace trágico marcado por la culpa y la desesperación.
- El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
- Dos equipos históricos del Pirineo aragonés se fusionan: 'Nuestro futuro lo escribimos juntos
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
- El médico que trabajó en el Hospital Miguel Servet y publica su primera novela negra: 'Lo que viví en Zaragoza está muy presente en el libro
- Ya no estamos en Segunda: la crónica del Real Zaragoza- Andorra (0-1)
- El exentrenador del Real Zaragoza que se presentó a la alcaldía de Teruel y ahora no quiere saber nada de la política: 'Solamente era aparecer en una lista
- La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
- Dos detenidos en Zaragoza por robar maquinaria agrícola y venderla por más de 20.000 euros