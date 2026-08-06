La ópera 'Otello', del Salzburg Easter Festival, se proyecta este jueves en cines de Zaragoza

La ópera 'Otello', del Salzburg Easter Festival, se podrá ver en las salas cinematográficas Aragonia y Cervantes de Zaragoza este jueves y en un total de 50 cines de toda España.

Se trata del tercer título del festival óh!pera Summer, una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras imprescindibles del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más imponentes del mundo.

Bajo la batuta del maestro Christian Thielemann, la Staatskapelle de Dresde ofrece una lectura de la partitura de Verdi que oscila entre la violencia volcánica de la tormenta inicial y la delicadeza camerística del último acto.

La representación se ve realzada por la visión del director de escena Vincent Boussard, con una propuesta estilizada y simbólica que integra vídeo, iluminación y escenografía para crear un entorno casi abstracto, explorando el conflicto entre lo antiguo y lo moderno.

El espectacular vestuario diseñado por el icono de la moda, Christian Lacroix, aporta una elegancia sofisticada que contrasta con la brutalidad emocional del libreto.

Esta versión de Otello cuenta con un elenco extraordinario de voces internacionales: el tenor argentino José Cura encarna a Otello con una intensidad actoral y una presencia física imponente, y la soprano alemana Dorothea Röschmann conmueve con una interpretación llena de matices líricos en el papel de Desdémona.

Por su parte, el barítono malagueño Carlos Álvarez ofrece una lección magistral de villanía, con una voz poderosa y una presencia escénica que destila una manipulación gélida y perfecta.

Un thriller en el que la sospecha es el arma

La ópera narra la tragedia del general Otello, héroe de la República de Venecia y esposo de la noble Desdémona.

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Movido por la ambición y el resentimiento, su alférez Iago siembra en él la sospecha de que su esposa le es infiel con Cassio. Consumido por los celos y la desconfianza, Otello termina destruyendo a la mujer que ama, solo para descubrir demasiado tarde que ha sido víctima de una cruel manipulación. La obra culmina en un desenlace trágico marcado por la culpa y la desesperación.