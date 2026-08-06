El PSOE insta al Gobierno de Jorge Azcón a impulsar "un pacto por el patrimonio" cultural
La propuesta de Villagrasa pretende desarrollar un pacto sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico y cultural aragonés.
Europa Press
El diputado del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, presentará durante el próximo periodo de sesiones una proposición para "impulsar y desarrollar una mesa de trabajo con administraciones, entidades culturales, instituciones académicas y partidos políticos para desarrollar un pacto sobre la defensa, conservación, rehabilitación y dinamización del patrimonio de Aragón".
Este pacto, ha afirmado el parlamentario del PSOE en una rueda de prensa, debe tener como objetivos "aunar voluntades" y "pactar políticas públicas" para preservar el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, cultural e inmaterial, que "trasciende a un Gobierno, a una mayoría parlamentaria o a una legislatura y redunda, en definitiva, en la conservación del legado milenario al que nos debemos".
"Creemos que es el momento de apostar por el patrimonio en Aragón", ha dicho Villagrasa sobre la iniciativa, lamentando que el patrimonio "no ha estado dentro de las prioridades" de los Gobiernos PP-Vox y recordando la próxima elaboración de un presupuesto "expansivo" de más de 9.000 millones de euros, "1.000 millones de euros más al año que el último presupuesto que pudimos elaborar desde el PSOE".
Esa apuesta, ha apuntado, no debe realizarse "de manera fugaz", sino "ordenada, rigurosa y planificada, de forma que los recursos públicos se multipliquen y redunden en la rehabilitación y conservación de ese patrimonio".
El consenso académico, administrativo y político debe servir, ha manifestado el diputado socialista, "para trazar las líneas fundamentales de desarrollo para la preservación del patrimonio de Aragón, impulsar los cambios legislativos necesarios, buscar fórmulas para agilizar y proteger los bienes artísticos y culturales, estableciendo una senda de apoyo presupuestario y financiero adecuado".
Ayudas a los ayuntamientos
"No tenemos a día de hoy en Aragón una convocatoria pública para que los Ayuntamientos se presenten para cofinanciar rehabilitaciones de patrimonio en sus municipios. No tenemos una política pública que priorice intervenciones por parte del Gobierno de Aragón", ha destacado Villagrasa, pidiendo "tejer" alianzas entre administraciones públicas para trabajar todos en la misma dirección y "multiplicar los recursos existentes", aún advirtiendo que "son necesarios más".
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