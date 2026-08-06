GRABADO EN 1993
El videoclip de Héroes Del Silencio que rinde homenaje a Aragón: así fue el rodaje de 'Nuestros Nombres' en uno de los rincones más bonitos de la comunidad
El videoclip fue dirigido por el hermano de Bunbury, Jorge Ortiz, con la ayuda de la realizadora Pite Piñas
Han pasado casi 20 años de la gira de reencuentro de Héroes Del Silencio. Sin embargo, el grupo, que había anunciado su disolución en 1996, tras un fatídico concierto en Los Ángeles (Estados Unidos) que nunca llegó a su fin, sigue siendo un referente del rock nacional e internacional. Los aragoneses acumulan en torno a cuatro millones de oyentes mensuales y casi 400 millones de escuchas en sus canciones más famosas solo en Spotify.
Su imagen siempre estuvo muy vinculada a la ciudad de Zaragoza, que pasó a ser ‘la ciudad de los Héroes’, y por tanto a Aragón. En este pretexto, en 1993, la banda grabó el videoclip del primer single del álbum ‘El espíritu del vino’ (1993), rindiendo homenaje a Aragón. El video de ‘Nuestros Nombres’ fue dirigido por Jorge Ortiz, hermano de Enrique Bunbury, en colaboración con la realizadora madrileña, Pite Piñas, para la MTV Europe.
Las localizaciones seleccionadas por Ortiz estaban en el desierto de Los Monegros y en Alfajarín, pero las condiciones climáticas peculiares hicieron que el rodaje tomase otro giro: “Había llovido tanto que el desierto se tornó verde. No nos valía ninguno y tuvimos que improvisar. El rodaje era ya”, explicó el hermano del cantante en un hilo de Twitter (X).
Finalmente, las localizaciones utilizadas para el rodaje fueron Las Bárdenas (Navarra), además de las ruinas del torreón del castillo de Marcuello y los Mallos de Agüero, en Huesca. Pero ahora el problema era otro: el cierzo que no parecía perdonar, dificultó la grabación y algunas de las ideas propuestas para los efectos especiales acabaron fracasando estrepitosamente. A esto se le sumó un fallo en el revelado de las imágenes, que hizo que muchos planos se perdieran.
A pesar de todas las dificultades del rodaje, el videoclip fue un éxito. Alcanzó la cima de las listas de MTV Europe, sobre todo en Italia y España, a la vez que catapultó al grupo al reconocimiento latinoamericano. ‘El camino del exceso’ acabó estableciéndose como número uno en Alemania, Suiza, México y España.
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