Alloza conmemora este sábado el sexto aniversario del fallecimiento de Joaquín Carbonell

Alloza, la localidad natal de Joaquín Carbonell, recordará este sábado a su vecino más ilustre cuando está a punto de cumplirse el sexto aniversario del fallecimiento del cantautor turolense. La Asociación Cultural Joaquín Carbonell, constituida en 2022, celebrará la quinta edición del festival 'Carbonell Siempre', que este año llega un mes antes de lo habitual.

La cita es a las 11.00 horas de este sábado en el Albergue Municipal de Alloza, donde sus familiares, amigos y los vecinos de su localidad natal volverán a recordar la figura del cantautor turolense. Organizado por la citada asociación con la colaboración del Ayuntamiento de Alloza y la Caja Rural de Aragón, el festival incluirá una actuación musical a cargo de Manuel Alloza y Salvador Berlanga, así como la presentación del libro 'Me gustaría darte el mar', del propio Berlanga.

El festival se lleva celebrando desde el año 2022 y siempre programando actividades multidisciplinares, como recitales de poesía, proyecciones de películas y conciertos. El año pasado, por ejemplo, se inauguró un mural en la plaza que lleva su nombre. Carbonell también aparece en el gran mural que José A. Pérez Sancho acaba de pintar en Caspe en homenaje a la que fue la primera gran concentración en favor de la autonomía de Aragón.

Hace casi seis años que la voz poética e irónica de Joaquín Carbonell se apagó para siempre. El cantautor turolense, que formó junto a José Antonio Labordeta y La Bullonera el triunvirato más destacado de la denominada canción popular aragonesa, falleció el 12 de septiembre de 2020 a causa de una neumonía provocada por el coronavirus. Su muerte dejó un hueco enorme en el tejido cultural de la comunidad.

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