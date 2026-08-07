Andamios y grúas para el nuevo Centro Goya de la plaza del Pilar: así avanzan las obras del futuro museo

Las obras del futuro Centro Goya, el proyecto estrella del Gobierno de Aragón de cara al bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos en 2028, avanzan con paso firme en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. Los trabajos son más que visibles para todos los zaragozanos y turistas que estos días pasean por el salón de la ciudad. De hecho, un gran andamio domina la fachada del edificio diseñado en 1937 por Regino Borobio y una valla metálica rodea el inmueble hasta llegar a la calle de los Convertidos. Allí, en la trasera, una enorme grúa se erige desde hace días para ayudar a dar forma al nuevo museo.

El grupo MLN, que se adjudicó los trabajos con un presupuesto de 8 millones de euros, empezó las obras a mediados de junio, comenzando con la demolición del interior de los antiguos juzgados. La rehabilitación ha arrancado dos años y dos meses después de que el presidente Jorge Azcón anunciara la creación del nuevo Centro Goya en un acto institucional en la iglesia de San Juan de los Panetes. Los trabajos, con un coste de 6.557.259,02 euros más IVA (es decir, 7.934.283,41 euros), tienen un plazo máximo de ejecución de 15 meses, por lo que se alargarán hasta septiembre de 2027.

El proyecto ha sido diseñado por la ingeniería IDOM, el estudio de arquitectura zaragozano BAU y por Boris Micka Group (BMG), que se encargará de la museografía. El centro, que estará adscrito al Museo de Zaragoza, contará con seis niveles, una planta baja porticada dividida en dos alturas, y cuatro plantas superiores. El visitante podrá ver allí todos los ‘goyas’ que posee el Ejecutivo autonómico y que ahora se exhiben de forma temporal en la Aljafería (antes se exponían en el Museo de Zaragoza, actualmente en reformas).

Miguel Ángel Gracia

El proyecto del equipo ganador va a apostar por conservar los elementos más característicos del actual edificio, un referente de la arquitectura racionalista del siglo XX diseñado por el citado Regino Borobio.

El Centro Goya, eso sí, incorporará las nuevas tecnologías ofreciendo una inmersión profunda en el universo creativo del pintor. El recorrido se iniciará en la propia calle, con una ola inmersiva de luz y de color que transformará el techo abovedado de los porches en un lienzo digital, inspirado en los cielos vibrantes que pintó Goya. Este elemento guiará a los visitantes hacia el interior del edificio que, en su fachada, lucirá banderolas led de alta definición con imágenes cambiantes de las obras del artista que captarán la atención de quienes paseen por la plaza.

Así será el Centro Goya de la plaza del Pilar de Zaragoza / Gobierno de Aragón

En 2028, año del bicentenario, la plaza del Pilar respirará Goya por los cuatro costados. No hay que olvidar que la Fundación Ibercaja está ampliando su museo y que la iglesia de San Juan de los Panetes, según anunció el propio Azcón, acogerá un espacio de recreación virtual sobre el Goya muralista (sin olvidar claro la propia basílica).