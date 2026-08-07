El grupo Taracea actúa este viernes en Santa Cruz de la Serós en la 35ª edición del Festival En el Camino de Santiago
El concierto será en la iglesia de Santa María y contará con un repertorio de piezas de la Edad Media hasta el Barroco temprano.
El Periódico de Aragón
Taracea será protagonista de la jornada del viernes, 7 de agosto, en Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, una actuación que se enmarca en la trigesimoquinta edición del Festival En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH). El evento tendrá lugar en la iglesia de Santa María del municipio oscense y comenzará a las 22.30 horas, han indicado desde la organización del festival.
Taracea es un proyecto artístico de música antigua europea con un enfoque contemporáneo que incluye elementos del jazz y de las músicas de raíz, con la improvisación como hilo conductor. Su repertorio incluye piezas de compositores de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco temprano como Alfonso X, Hildegard von Bingen, John Dowland, Heinrich Isaac, Josquin Desprez, Guilio Caccini y Juan del Encina, así como arreglos de melodías tradicionales españolas.
Un grupo creado en 2018
El grupo fue creado en 2018 por Rainer Seiferth, multifacético guitarrista y vihuelista alemán afincado en España, conocido por su trabajo con la violonchelista Iris Azquinezer, entre otros. Belén Nieto es especialista en flautas históricas y colabora con grupos y directores internacionales de la talla de Jordi Savall.
Completa el elenco principal el contrabajista, Miguel Rodrigáñez, que se siente en casa tanto en el jazz como en la música clásica y en el flamenco. Ha colaborado, entre muchos otros, con Ara Malikian, Fernando Egozcue, Jorge Drexler y María del Mar Bonet.
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