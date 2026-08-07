La leyenda del blues que desembarcará este septiembre en Zaragoza: cómo comprar las entradas

El pianista, cantante y compositor estadounidense Kenny ‘Blues Boss’ Wayne actuará en Zaragoza el próximo jueves 17 de septiembre para reforzar la programación de blues de la ciudad. El concierto tendrá lugar en La Casa del Loco a las 21.45 horas.

Considerado una de las grandes leyendas vivas del boogie-woogie y el blues, Wayne ha construido una sólida trayectoria internacional con un estilo marcado por la influencia de artistas como Ray Charles y Fats Domino, combinando el blues más clásico con el swing y la energía del piano de los años cincuenta.

A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria ha recibido algunos de los principales reconocimientos del género, entre ellos un premio Grammy, un Juno y el Bobby 'Blue' Bland Lifetime Achievement Award. Además, forma parte del Boogie-Woogie Piano Hall of Fame y en 2024 fue distinguido como Pianista del Año por los Blues Music Awards, Blues Blast Magazine y Living Blues. Este 2026 ha sumado también el galardón a Blues Keyboard Player of the Year en los Canadian Blues Music Awards.

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En su cita en la capital aragonesa estará acompañado por una banda integrada por Russell Jackson al bajo, célebre músico de B. B. King, Heggy Vezzano a la guitarra y Joey DiMarco a la batería. Las entradas para el concierto ya están a la venta en la página web de La Casa del Loco por 27,25 euros, con los gastos de gestión incluidos.