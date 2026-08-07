El pueblo a menos de 30 minutos de Zaragoza que contará con Chenoa y los Mojinos Escozíos para sus fiestas patronales

Las fiestas patronales de los pueblos suelen suponer uno de los mayores eventos del año en los diversos municipios aragoneses. Esto se ve realzado si a las fiestas de las diversas localidades acuden personalidades como Chenoa, la actual presentadora de Operación Triunfo España, o los Mojinos Escozíos. Muchos pueblos pueden soñar con esta alineación para sus grandes fiestas, pero para este municipio aragonés, esto es una realidad.

Se trata de Zuera, que celebrará sus fiestas en honor a San Licer entre el 25 y el 30 de agosto. El pistoletazo de salida a las fiestas lo dará la peña San Licer el martes 25 a las 12:00 h con la lectura del pregón desde la Plaza de España, una de las más grandes del municipio, y se repartirá sangría entre los asistentes tras su finalización. Se ha escogido esta peña para dar el pregón en representación de todas las del pueblo.

Será a partir de este punto cuando comiencen la mayor parte de las festividades, con las diversas actividades, conciertos y orquestas programadas para los 5 días siguientes. De forma previa a estas fechas, se realizarán actividades para ir calentando motores. Estas comenzarán el día 21 e incluirán un concurso de tomates, una jota de ronda y el concurso de petanca. Además, también habrá actividades pensadas para los más pequeños, como la Gran Fiesta del Agua o un espectáculo infantil de la mano de Coscorrón Banda de Animación.

Ambiente en una de las calles centrales de Zuera. / RUBEN RUIZ

Los conciertos: el punto fuerte de las fiestas

A partir del comienzo oficial de las fiestas marcado por el pregón, habrá conciertos todos los días, e irán seguidos por sesiones de Zuera Party, las cuales están programadas para comenzar todos los días a partir de las 02:30 h. Uno de los primeros conciertos será el de Modelo, la banda de origen zaragozano que cuenta con casi 90 mil oyentes mensuales en Spotify. Este será el día jueves 27 de agosto y dará comienzo a la temporada de conciertos.

Los platos fuertes vendrán el fin de semana. Este comenzará con el concierto de Chenoa, que sucederá el sábado 29 a las 23:30 h. La artista de origen mallorquina cuenta con una trayectoria compuesta por más de dos décadas de éxitos, con diversos tipos de música para hacer que los habitantes y visitantes pasen de emocionarse a saltar al ritmo de sus canciones en cuestión de minutos.

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Pero la programación musical de primer nivel no se detiene ahí. Para poner el broche de oro a este intenso fin de semana festivo, la madrugada del domingo 30 al lunes 31 de agosto (a las 00:30 h), el escenario del Pabellón Multiusos vibrará sin descanso con los acordes de la banda más irreverente, divertida y transgresora de la historia del rock nacional: los míticos Mojinos Escozíos.