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El Sonna Huesca retoma su viaje por la provincia y programa tres conciertos en Ayerbe, Barbastro y Benabarre

El festival ha programado de viernes a domingo las actuaciones de Gilipojazz, Momi Maiga y Joan Miquel Oliver

El músico senegalés Momi Maiga.

El músico senegalés Momi Maiga. / t

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Sonna Huesca reanuda este fin de semana su periplo por la provincia altoaragonesa con la celebración de tres nuevos conciertos. En esta ocasión, el festival parará en Ayerbe, Barbastro y Benabarre, donde actuarán Gilipojazz, Momi Maiga y Joan Miquel Oliver. La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza continuará así su recorrido por espacios singulares de la provincia.

La programación de este fin de semana echará a andar este viernes en la bodega Edra de Ayerbe con el concierto del trío madrileño de jazz-punk instrumental Gilipojazz. La banda, que mezcla el jazz con el funk, el rock progresivo, el metal e incluso la música clásica, desprende grandes dosis de humor en sus directos, llegando a recordar en su puesta en escena a Les Luthiers o a Tricicle.

Por su parte, el músico senegalés Momi Maiga, conocido por su habilidad virtuosa con la kora, actuará el sábado en Bodegas Laus de Barbastro, mientras que el catalán Joan Miquel Oliver ofrecerá un concierto en la Ermita de San Medardo de Benabarre.

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El Sonna nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras seis ediciones, está plenamente consolidado en la provincia. El festival echó a andar el 4 de julio y concluirá el 11 y 12 de septiembre con los directos de Pablo López y Luz Casal, cabezas de cartel de este año. Entre tanto, diferentes espacios naturales de las diez comarcas altoaragonesas van a acoger una treintena de actuaciones. La mayoría son de música, pero también de circo y teatro. Y casi todas son gratuitas.

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