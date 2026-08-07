El Teatro de las Esquinas de Zaragoza ya divisa su próxima temporada: de Edu Soto y Pepón Nieto a clásicos de la escena española

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza se ha consolidado como uno de los escenarios principales de ciudad. Conscientes de ello, sus responsables han preparado una gran programación para su decimoquinta temporada, con una cartelera heterogénea que busca satisfacer a todos los públicos. Las obras varían entre revisiones del teatro clásico hasta la comedia de improvisación, pasando por propuestas sociales e reivindicativas.

La nueva temporada empezará con la obra ‘¿Quieres pecar conmigo?’, de Javier Rabanal, que se podrá ver del 3 al 6 de septiembre. La comedia cuenta la historia de Paz y Mónica, dos treintañeras en paro que comparten piso, pero a las que su estilo de vida no permite llegar a fin de mes. Para cuadrar sus cuentas, ejecutan un plan de engaños y, sobre todo, pecados. La mentira, la lujuria y la pasión son los focos principales de esta trama.

El 25 de septiembre, los espectadores podrán divertirse con ‘Wanted-Se Busca’, del conocido cómico Edu Soto. En su faceta de artista total (músico, bailarín y actor), Soto interpreta a un hombre juzgado por un crimen un tanto peculiar: haber domesticado a su perro. Así es como, a través de una narrativa hilarante y poética, la pieza explora la necesidad humana que tiene uno de ser libre, auténtico y fiel a uno mismo en un contexto de soledad y búsqueda de sentido que se esconden detrás de esta tragicomedia.

'Ya me has tocado el cuento', de Olivia Lara Lagunas / Teatro de las Esquinas

El teatro de Vía Univérsitas acogerá el 27 de septiembre ‘Ya me has tocado el cuento’, de Olivia Lara Lagunas, una propuesta cómica “fresca y gamberra” que narra la historia de Florián, Felipe, Bestia y Enrique; cuatro “príncipes” que han sido abandonados por sus “princesas” y deben hacer un viaje introspectivo en busca de ellas. En el camino, se encontrarán con algo inesperado: una masculinidad más sana, que quizás les llevé a recuperar a sus esposas.

Durante casi todo el mes de octubre, del 2 al 18, el conocido actor Pepón Nieto dará vida a José Antonio, un hombre que sueña con ser actor aunque la interpretación queda lejos de ser su punto fuerte. La tragicomedia, titulada ‘La pasión infinita’, de José Troncoso, explora lo que puede llegar a suceder cuando a alguien, como José Antonio, se le da la oportunidad de cumplir sus sueños, aunque todo su entorno le intente frenar.

El jueves 22 de octubre será el turno de Julián Fontalvo y ‘El imitador’. La pieza musical, galardonada con el premio al mejor espectáculo internacional de 2023 en el festival United Solo de Nueva York, narra un viaje a través de la infancia de Fontalvo en Suramérica y el descubrimiento de su pasión por la música hasta llegar a los escenarios neoyorquinos y europeos. Acompañado de personajes como Sting, David Bowie y Amy Winehouse, Fontalvo debe sortear diversos obstáculos con el fin de perseguir sus sueños.

También con fecha única, el clásico de Miguel Delibes, ‘Las Ratas’, se interpretará el día 29 de octubre. El clima dramático de un pueblo de Castilla hundido en la pobreza, se adaptará al escenario zaragozano, sin perder el espíritu crítico que permitió que el gran autor contemplara el ser y el existir de aquellas personas que, sin alternativa, se ven obligadas a alimentarse de ratas de río para sobrevivir.

El mes de noviembre empezará el día 11, con la obra ‘La doble vida de Virginia Woolf’, de Olga Amarís. La autora plantea un encuentro entre la famosa escritora del modernismo vanguardista del XX y Carl Gustav Jung, psiquiatra discípulo de Freud, en el palco de una ópera. La conversación entre ambos refleja la dificultad de vivir una vida integra desde la solitaria condición humana.

Improvisación y monólogos

Al día siguiente (12 de noviembre), el humor vuelve a dominar el escenario con el espectáculo de improvisación, ‘Corta el Cable Rojo’, que regresa a Zaragoza después de 14 temporadas triunfando en la Gran Vía madrileña. Asimismo, el 13 de noviembre aterrizará ‘Trestias’, de Joan Gracia, que, con monólogos cargados de ironía y energía femenina, muestra una realidad con estilo “canalla y sofisticado” en un “homenaje a la libertad, al cuerpo y a la capacidad de reírse una misma.”

El día 18 de ese mismo mes, las representaciones toman un giro más introspectivo con el estreno de ‘Delicada Caída’, de Carmen Werner. A través del lenguaje corporal, la pieza simboliza una serie de sensaciones derivadas del miedo y que aparecen con frecuencia en el día a día de todos. La imagen fundamental de la obra es la de la caída, que sucede de forma suave y lenta.

Noticias relacionadas

La programación seguirá hasta el 26 de noviembre, con las obras ‘Locuras Paralelas’, de Paco Mir y Gabriela García (21 de noviembre), que traerá un toque onírico y cómico a la ciudad. Por otro lado, ‘Cosas que caen del cielo', de Dora Cantero, se representará el día 25, mientras que la comedia negra de Chema Cardeña, ‘El día de San Judas’, promete cerrar la temporada de otoño con broche de oro.