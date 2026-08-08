El aragonés Aarón Palacio debuta por todo lo alto en la plaza de toros de Marbella: tres orejas y en hombros con Morante y Manzanares

Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacio, que hacía su debut, han salido a hombros este viernes de la plaza de toros de Marbella después de cortar un total de siete orejas a un noble encierro de Cayetano Muñoz en la Corrida de Candiles que colgó el cartel de "no hay billetes" en una noche llena de expectación.

Aarón Palacio debutaba en el coso marbellí y lo hizo por todo lo alto cortando un total de tres orejas, dos a su primer animal al que recibió con varios faroles de rodillas para seguir por verónicas, ya en pie. Conectó con el público desde el principio y siguió con el inicio de muleta con ayudados por alto de rodillas. Muchísima disposición del aragonés que firmó una actuación muy destacada cerrando por manoletinas.

En el sexto de la noche cortó otra oreja después de otra muy buena actuación en la que recibió al astado con dos tijerillas de rodillas. Brindó a Morante y comenzó citando con el cartucho de pescao. Sacó en este toro una versión mas relajada y los remates por bajo fueron de mucho gusto. El maño dejó ganas de volver a verlo de nuevo.

Morante de la Puebla cortó dos orejas, una a cada uno de sus toros, después de dos faenas muy distintas, con su primer toro pudo deleitar al público pintando verónicas, meciendo el capote muy lentamente. Con la muleta lo toreó sobre ambas manos dejándole siempre la muleta en la cara al animal y haciéndolo todo muy despacio y con mucho gusto, destacando una serie de naturales de muy bello trazo.

El cuarto toro de la noche fue muy justo de presencia y de raza pero al que el sevillano consiguió arrancarle una oreja después de inventarse una faena a base de paciencia que tuvo su punto álgido con una serie de naturales al final de la faena y los molinetes para rematar.

José María Manzanares arrancó las dos orejas a su primer toro de la noche, un animal al que fue haciendo poco a poco, primero a media altura, metiéndolo en la muleta y con mucha medida para ya, a final de faena, conseguir arrancar los mejores pasajes, destacando sobre todo por la mano derecha.

El quinto toro de Cayetano Muñoz tampoco se lo puso fácil al alicantino, un animal que en los primeros tercios fue muy incierto y puso en algún apuro a las cuadrillas. Manzanares consiguió hacerse con la embestida, condicionada por la falta de fuerzas, sin forzar en los inicios para ayudarle hasta conseguir series muy por abajo con el toro humillando con fijeza y entregado. El fallo a espadas impidió que pudiera cortar premio.