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Bach Collegium Barcelona actúa este sábado en Santa Cilia en el marco del festival En el Camino de Santiago

La propuesta estará protagonizada por Adriana Alcaide, al violín, y Ana Marija Krajnc, al clave, quienes interpretarán sonatas de Johann Sebastian Bach

Adriana Alcaide, la violinista del Bach Collegium Barcelona que actuará este sábado en Santa Cilia.

Adriana Alcaide, la violinista del Bach Collegium Barcelona que actuará este sábado en Santa Cilia. / FESTIVAL CAMINO DE SANTIAGO

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

Bach Collegium Barcelona actuará este sábado, 8 de agosto, en la Iglesia del Salvador de Santa Cilia (Huesca) a las 22.30 horas, dentro de la programación del XXXV Festival Camino de Santiago, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca.

La propuesta estará protagonizada por Adriana Alcaide, al violín, y Ana Marija Krajnc, al clave, quienes interpretarán sonatas de Johann Sebastian Bach. El concierto girará en torno a la integral de las seis sonatas para violín y clave obligado, una de las cumbres de la producción instrumental del compositor alemán. En estas obras, Bach rompe con la práctica habitual del Barroco, en la que el teclado desempeñaba un papel de continuo, para convertir el clave en un instrumento solista al mismo nivel que el violín.

Compuestas durante su estancia en Cöthen, cuando Bach tenía 35 años, y revisadas en varias ocasiones, estas piezas destacan por equiparar ambos instrumentos tanto desde el punto de vista técnico como expresivo.

La creatividad del compositor logra sintetizar diversos estilos musicales en unas obras que, además, anticipan la forma de la trío sonata, ampliamente desarrollada después por autores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Cada una de estas sonatas constituye un auténtico ejercicio de orfebrería musical. A través de recursos como la fuga, el canon, el aria acompañada o el contrapunto, Bach cuida con exquisita delicadeza el color de cada tonalidad y conduce al oyente por un universo de belleza, profundidad y riqueza expresiva.

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Consideradas una de las grandes joyas de la producción instrumental del genio alemán, estas sonatas exploran, mediante el diálogo entre el violín y el clave, toda la riqueza técnica y expresiva de uno de los lenguajes compositivos más refinados y sublimes de la historia de la música.

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