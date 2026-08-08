El día en que Rosalía cantó ante menos de 100 personas en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza: la crónica de un éxito arrollador

El 17 de febrero de 2017, en torno a 90 personas acudían al Centro Cívico Delicias, en Zaragoza, para disfrutar de una tercera edición del ciclo de música flamenca, promovido por el ayuntamiento, ‘De la Raíz’. Lo que nadie se esperaba, o tal vez alguno pudiera intuir, es que la chica que se subió al escenario aquella noche, se convertiría en una estrella global al año siguiente. Esa joven de 23 años era nada más y nada menos que Rosalía.

Así fue como sucedió su primer concierto en la capital aragonesa. Incluido en la gira de ‘Los Ángeles’ (2017), álbum que había visto la luz solo una semana antes, el recital dio a conocer a una joven artista que, a pesar de sus raíces flamencas tan marcadas, aportaba una nueva mirada al género y trataba de dar a conocer una voz llena de emoción. Más tarde, revolucionaría la industria musical y ocuparía la cima de las listas globales.

Algunas de las canciones del repertorio fueron ‘Te venero’, ‘De plata’ y ‘La hija de Juan Simón’, que se presentaron en un espectáculo que duró poco menos de dos horas, en el cual también participaba el guitarrista y productor, Raül Refree, y tenía un precio simbólico en comparación con lo que puede llegar a costar la entrada para un concierto de la cantante en la actualidad: la anticipada costaba apenas 8 euros, mientras que en taquilla valía 18. Pasados unos meses, la catalana volvió a Aragón para actuar en el festival Veruela Verano, realizado en la iglesia del Monasterio de Veruela, el día 5 de agosto de 2017 (tal y como puede verse en el video adjunto).

En noviembre de 2018, poco más de un año después, Rosalía saltó al reconocimiento internacional con ‘El mal querer’, que se llevó un total de cuatro galardones de diversas categorías en los Latin Grammy de 2019, a lo que se les suman los premios por mejor fusión interpretación urbana y mejor canción alternativa por el single ‘Malamente’ en 2018, y el Grammy al mejor álbum alternativo o rock latino, también de 2019.

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Hoy, las cifras astronómicas de Rosalía se reflejan en récords de reproducciones en Spotify, millones de visualizaciones de sus vídeos en YouTube y contratos publicitarios con marcas de lujo que igualan a los de grandes estrellas mundiales como Beyoncé o Lady Gaga. Su álbum 'LUX' debutó con 46.000 unidades vendidas y alcanzó el número 1 global en las listas de discos.