La DPZ distribuirá este año 213.000 euros en ayudas a 25 compañías aragonesas de artes escénicas

La Diputación de Zaragoza va a distribuir este año 213.000 euros en una línea de ayudas destinada a las compañías aragonesas de artes escénicas en una convocatoria que tiene como objetivo apoyar a la producción teatral. Pero también, informan desde la institución provincial en una nota, incentivar la realización de proyectos de artes escénicas, mejorar la calidad artística y la innovación en el panorama cultural de la provincia de Zaragoza y de Aragón. Este año ser van a beneficiar un total de 25 empresas y autónomos del sector.

La diputada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que con estas ayudas se reafirma el compromiso de la DPZ con el importante papel que desempeñan las compañías, asociaciones y entidades culturales de la provincia. La cultura, ha añadido, es un elemento esencial para dinamizar a los municipios, generar oportunidades y fortalecer la vida social.

A su juicio, estas subvenciones permiten que muchos proyectos puedan hacerse realidad y que el teatro, la danza, o las distintas disciplinas escénicas "continúen llegando a todos los rincones de la provincia, favoreciendo el acceso a la cultura en condiciones de igualdad".

Las bases de la convocatoria de las ayudas a la producción escénica establecían tres modalidades: para producciones con un presupuesto total inferior a 15.000 euros; otra para producciones con un presupuesto de entre 15.000 y 40.000 euros, y una tercera para producciones con un presupuesto de entre 40.000 y 90.000 euros.

La temática y el tratamiento de los proyectos son libres tanto en argumento como en género, pero el proyecto escénico debe ser original e inédito. Además, cada solicitante podía presentarse con un solo proyecto y en una sola de las modalidades establecidas.

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El objeto de la convocatoria es cubrir los gastos que genera la producción de obras de artes escénicas y se consideran gastos subvencionables aquellos realizados y pagados entre el 1 de enero de 2026 al 6 de noviembre del 2026.