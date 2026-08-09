Aragón dará la bienvenida al eclipse con conciertos gratuitos: esta es la programación completa en Zaragoza, Teruel y otros pueblos de la comunidad

Aragón dará la bienvenida al eclipse del próximo 12 de agosto con música en directo. Conscientes de que la comunidad será uno de los territorios más privilegiados de la península para observar el fenómeno, diversos ayuntamientos han preparado una programación cultural especial. Zaragoza, por ejemplo, ha organizado conciertos gratuitos en la plaza del Pilar de lunes a miércoles, mientras que Teruel celebrará un festival con reconocidos artistas como Kiko Veneno y Amparanoia. No serán los únicos, porque algunas de las localidades que han sido designadas puntos oficiales de observación (POGA) también han preparado actuaciones musicales.

En Zaragoza, la programación echará a andar el lunes a las 21.00 horas con el concierto de The Cucumbers, un grupo especializado en versiones de rock, pop e indie en directo. Un día después, y a la misma hora, los encargados de hacer bailar a la plaza del Pilar serán Starkytch Pinchadiscos, un dúo conocido por su propuesta festiva basada en grandes éxitos de distintas épocas. La traca final llegará el miércoles una vez terminado el eclipse (a eso de las 21.30 horas) con Cocktail Tributov y su espectáculo de versiones y medleys que reúne éxitos nacionales e internacionales de diferentes generaciones.

La propuesta más ambiciosa de la comunidad se celebrará el mismo miércoles en el polígono Platea de Teruel. El denominado Festival del Eclipse arrancará a las 18.00 horas y ha programado las actuaciones de Kiko Veneno, Amparanoia, la energía de Renegados del Funk, las sesiones de DJ Panko y la propuesta electrónica de Midi Ex Machina. Una mezcla perfecta de estilos pensada para hacer bailar a todo el público. La entrada al recinto será totalmente gratuita, aunque la organización ofrecerá un pack por 10 euros que incluye gafas homologadas, vaso conmemorativo y un ticket por valor de 10 euros para consumir en la barra.

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Épila, Calamocha y Javalambre

Otras localidades que han sido designadas puntos oficiales de observación también han organizado una programación especial y gratuita. Así, el polígono El Sabinar de Épila acogerá el martes y el miércoles una discomóvil, un tardeo y conciertos en directo, mientras que el polígono de Calamocha celebrará actaciones desde la tarde del día 12 hasta la mañana del día 13 a cargo de núsicos y grupos de la tierra (Los Ases del Jiloca, El Silencio de los Héroes, DJ Sergio Santafé...). Por su parte, la estación de Aramón Javalambre acogerá el martes 11 de agosto un vermú a cargo de DJ Jano (13.00 a 16.00) y el concierto nocturno de Marlene Grupo de Versiones (21.30 horas).