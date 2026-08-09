El Festival En el Camino de Santiago llega este lunes a Canfranc Estación con el concierto de Diana Baroni

El Festival Internacional En el Camino de Santiago ya es un referente en el circuito de la música antigua y barroca. El certamen, organizado por la Diputación Provincial de Huesca presenta este año su trigésimo quinta edición: desde el 30 de julio hasta el 30 de agosto, se realizarán un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Para este lunes ha programado el concierto de Diana Baroni, que actuará en la Iglesia de Canfranc Estación (22.30 horas) junto a Ronald Martin Alonso y Rafael Guel Frías. La voz y la creación de las mujeres constituyen el hilo conductor de su espectáculo 'Mujeres', una propuesta musical que rinde homenaje a poetas, compositoras, madres y figuras femeninas que han dejado su huella a lo largo de la historia.

El programa plantea un recorrido desde la Virgen María y sor Juana Inés de la Cruz hasta la Madre Tierra o Pachamama, enlazando distintas culturas y tradiciones. La música sirve así como vehículo para reivindicar una feminidad asociada a la fuerza, la sensualidad, la rebeldía y la capacidad creadora, pero también a voces que durante siglos permanecieron silenciadas.

La propuesta reúne a tres intérpretes de trayectorias muy diferentes y complementarias: Diana Baroni, Ronald Martin Alonso y Rafael Guel Frías, que combinan música antigua, repertorios contemporáneos y tradiciones populares de América Latina.