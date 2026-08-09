Zaragoza conmemora el 25 aniversario del mudéjar como patrimonio mundial de la Unesco con una nueva visita teatralizada
La propuesta invita al público a viajar hasta la Zaragoza medieval para conocer el origen de uno de los estilos artísticos más singulares de Europa
Zoótropo Teatro, con motivo del 25 aniversario de la declaración del Mudéjar Aragonés como Patrimonio Mundial de la Unesco, presenta 'La huella del mudéjar', una nueva visita teatralizada que propone descubrir el extraordinario legado mudéjar de Zaragoza a través de una experiencia donde se entrelazan patrimonio, interpretación, música e historia.
La propuesta invita al público a viajar hasta la Zaragoza medieval para conocer el origen de uno de los estilos artísticos más singulares de Europa, fruto del encuentro entre culturas que caracterizó al Aragón de la época. A lo largo del recorrido, los asistentes descubrirán algunos de los personajes que hicieron posible este legado excepcional y comprenderán por qué el arte mudéjar constituye un fenómeno único en la historia del patrimonio universal.
Las visitas se llevarán a cabo los días 25 de septiembre y 16, 23 y 30 de octubre, a las 17.00 horas. Comenzarán en la iglesia de San Pablo, uno de los tres monumentos zaragozanos declarados Patrimonio Mundial junto a La Seo y La Aljafería, y recorrerá algunos de los espacios más representativos del mudéjar de la ciudad, convirtiendo el propio patrimonio arquitectónico en escenario de la representación.
El montaje cuenta con la participación de Mariano Lasheras, Aran Faro y Ana Garcés, quienes darán vida a personajes históricos vinculados a la construcción de este legado artístico.
El recorrido concluirá con un recital de música de las tres culturas interpretado por Miguel Ángel Fraile y Mustapha Gouzal, un viaje musical que evocará la convivencia entre las tradiciones cristiana, judía y musulmana que dio forma al universo mudéjar.
La actividad organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el PICH y Zoótropo Teatro, cuenta con la colaboración de la Iglesia de San Pablo, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y las Canonesas del Santo Sepulcro. La entrada tiene un coste de 11 euros y se puede conseguir a tráves de https://entradium.com
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