'Aragón, tierra de cultura' celebrará el II Encuentro de Ilusionismo Itinerante en la Comarca de la Sierra de Albarracín

La programación 'Aragón, tierra de cultura' celebrará de nuevo este año el Encuentro de Ilusionismo Itinerante, que en su segunda edición tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de agosto en municipios de la Comarca de la Sierra de Albarracín.

Este encuentro es la evolución natural del festival 'La Magia del Bajo Aragón', celebrado con gran éxito el pasado año. La nueva denominación permite que el proyecto crezca, se adapte a cualquier territorio y se consolide como un programa cultural itinerante, sostenible y replicable en distintas comarcas aragonesas.

El encuentro tendrá lugar en la Comarca de la Sierra de Albarracín y llegará a cinco localidades: Bezas, Jabaloyas, Albarracín, Griegos y Tramacastilla, con actuaciones de magia de calle y de magia de escena que realizarán artistas aragoneses. Las actuaciones incluirán magia de calle, espectáculos participativos para todos los públicos, magia de escena en salones sociales, pabellones o centros culturales, adaptadas a cada municipio, así como encuentros entre los artistas y el público.

La programación comenzará el 19 de agosto, a las 12.00 horas, en Bezas y Jabaloyas, donde actuarán Alberto Sorom y Helena Perdomo y Pepín Banzo, respectivamente. A las 20.00 horas, el encuentro se desplazará a Griegos y Albarracín, donde el público podrá disfrutar de Alberto Sorom y Helena Perdomo. El jueves 20, a las 12.00 horas, Tinin el Mago sorprenderá al público en Jabaloyas, mientras que Helena Perdomo y Pepín Banzo pondrán en escena su espectáculo en Tramacastilla. Por la tarde, desde las 20.00 horas, Bezas acogerá el show de Tinin el Mago y Albarracín disfrutará con la actuación de Pepín Banzo.

Por último, el viernes 21 de agosto, a las 12.00 horas, Tramacastilla y Griegos recibirán a Juan Capilla y Luis Macías; y por la tarde, a las 20.00 horas, Juan Capilla ofrecerá una actuación de magia de escenario en la localidad de Albarracín.

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'Aragón, tierra de cultura' es un proyecto puesto en marcha por las Direcciones Generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón que ofrece actuaciones de artistas aragoneses en lugares emblemáticos de la comunidad, con acceso gratuito.