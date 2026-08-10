Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen TausteReal ZaragozaAisha SheppardPiscina AlquézarConciertos eclipsePensión jubilación
instagramlinkedin

El Festival En el Camino de Santiago lleva este martes a la Ciudadela de Jaca al ensemble francés Canticum Novum

El grupo francés llevará a cabo este martes su espectáculo 'Paradaia', cuyo repertorio está formado por músicas antiguas de Oriente y Occidente inspiradas en los jardines persas y otomanos

Dos de los integrantes de Canticum Novum, el grupo que actuará este martes en Jaca gracias al Festival Internacional En el Camino de Santiago.

Dos de los integrantes de Canticum Novum, el grupo que actuará este martes en Jaca gracias al Festival Internacional En el Camino de Santiago. / PIERRE GRASSET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Festival Internacional En el Camino de Santiago continúa este martes, 11 de agosto, con 'Paradaia. A la sombra de los jardines de Oriente', un concierto que llevará hasta la Ciudadela de Jaca, a partir de las 22.30 horas, las músicas de Oriente y Occidente de la mano del ensemble francés Canticum Novum.

Dirigido por Emmanuel Bardon, el grupo trabaja desde hace años en la recuperación e interpretación de repertorios de música antigua y en el encuentro entre diferentes tradiciones musicales. En sus propuestas, las músicas de Europa occidental dialogan con las del Mediterráneo y Oriente, con influencias de territorios como Persia, Turquía, el mundo árabe o la tradición sefardí.

En esta ocasión, Canticum Novum propone un recorrido inspirado en los antiguos jardines persas y otomanos. Estos espacios, concebidos como lugares de descanso, contemplación y encuentro con la naturaleza, sirven como punto de partida para un programa en el que las músicas de diferentes culturas se entrelazan y muestran los intercambios que se produjeron entre ellas a lo largo de los siglos.

El concierto contará con la presencia de seis músicos que combinarán voces con instrumentos como el kanun, el laúd, la nyckelharpa, la fídula y las percusiones. La formación estará encabezada por Gülay Hacer Toruk y Emmanuel Bardon, junto a Spyros Halaris, Aliocha Regnard y Henri-Charles Caget.

Noticias relacionadas

'Paradaia' se sitúa así en una de las líneas principales del trabajo de Canticum Novum: recuperar músicas antiguas y tradicionales que son también el resultado del contacto entre pueblos y culturas. Un proyecto que invita a escuchar ese patrimonio compartido y a descubrir cómo las distintas tradiciones musicales han viajado y se han transformado con el paso del tiempo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  2. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  3. La consternación sacude Tauste: '¿Quién le ha podido hacer esto a Javi y Esther?
  4. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  5. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
  6. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  7. Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
  8. Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'Me quedé fastidiada porque teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar la Liga y se nos escapó

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo
Tracking Pixel Contents