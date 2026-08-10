El Festival En el Camino de Santiago lleva este martes a la Ciudadela de Jaca al ensemble francés Canticum Novum

El Festival Internacional En el Camino de Santiago continúa este martes, 11 de agosto, con 'Paradaia. A la sombra de los jardines de Oriente', un concierto que llevará hasta la Ciudadela de Jaca, a partir de las 22.30 horas, las músicas de Oriente y Occidente de la mano del ensemble francés Canticum Novum.

Dirigido por Emmanuel Bardon, el grupo trabaja desde hace años en la recuperación e interpretación de repertorios de música antigua y en el encuentro entre diferentes tradiciones musicales. En sus propuestas, las músicas de Europa occidental dialogan con las del Mediterráneo y Oriente, con influencias de territorios como Persia, Turquía, el mundo árabe o la tradición sefardí.

En esta ocasión, Canticum Novum propone un recorrido inspirado en los antiguos jardines persas y otomanos. Estos espacios, concebidos como lugares de descanso, contemplación y encuentro con la naturaleza, sirven como punto de partida para un programa en el que las músicas de diferentes culturas se entrelazan y muestran los intercambios que se produjeron entre ellas a lo largo de los siglos.

El concierto contará con la presencia de seis músicos que combinarán voces con instrumentos como el kanun, el laúd, la nyckelharpa, la fídula y las percusiones. La formación estará encabezada por Gülay Hacer Toruk y Emmanuel Bardon, junto a Spyros Halaris, Aliocha Regnard y Henri-Charles Caget.

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'Paradaia' se sitúa así en una de las líneas principales del trabajo de Canticum Novum: recuperar músicas antiguas y tradicionales que son también el resultado del contacto entre pueblos y culturas. Un proyecto que invita a escuchar ese patrimonio compartido y a descubrir cómo las distintas tradiciones musicales han viajado y se han transformado con el paso del tiempo.