El Festival Internacional de Circo vuelve a Valdespartera para las Fiestas del Pilar: dónde comprar las entradas a un precio promocional

El recinto ferial de Valdespartera se volverá a llenar de acrobacias, malabares y números de clown durante las próximas Fiestas del Pilar. Por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de Circo de Zaragoza traerá a la capital aragonesa a los mejores artistas del mundo en el ámbito circense del 9 de octubre al 2 de noviembre. Más de tres semanas en las que desembarcarán un total de once compañías llegadas de siete países (Italia, Rusia, Francia, Uzbekistán, Brasil, Bielorrusia y España). La gran carpa de Valdespartera programará cerca de 40 funciones en una cita que en las dos últimas ediciones cosechó un rotundo éxito de público.

Entre los artistas confirmados destacan Elena Drogaleva y sus Gentlemen, formación de tradición circense rusa; el Trío Bárbara, especialista en barra rusa; Dúo Disar, con su número de cintas aéreas; Dúo Acero; Rubel & Quincy, con una propuesta de rola bola; Diego & Joanes, encargados de aportar el lenguaje universal del clown; el ruso Víctor Moiseev con su número de malabares o el grupo italiano Fratelli Niemen. Todos ellos serán presentados por Mónica Aragón, hija de Fofito y miembro de la legendaria saga de artistas circenses españoles.

El espectáculo, dirigido a todos los públicos, tendrá una duración aproximada de dos horas con un descanso de 15 minutos en el que los espectadores podrán hacer uso del bar de la propia carpa.

El Dúo Disar traerá desde Uzbekistán su espectáculo de cintas aéreas. / ep

Como en las dos pasadas ediciones, el festival mantendrá su carácter competitivo y los once artistas competirán por el prestigioso premio Payaso Baturro de Oro. Un prestigioso jurado internacional, formado por reconocidos directores, productores y profesionales del mundo del circo, será el encargado de valorar y puntuar cada una de las actuaciones que competirán por los máximos galardones del festival. El Dr. Alain Frère, figura estrechamente vinculada al Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo y a la cultura circense europea, formará parte del jurado invitado de esta edición

El público también tendrá un papel protagonista en este apartado. Y es que todos los espectadores podrán votar por su número favorito y decidir el Premio Especial Ciudad de Zaragoza, convirtiéndose en parte activa de la cita y contribuyendo a elegir a uno de los grandes vencedores del certamen.

Los galardones del festival se entregarán el último día, el 2 de noviembre, en una gala en la que se desvelará también quién ha sido el artista favorito del público.

Entradas a la venta

Además, en la misma carpa se podrá visitar una exposición sobre la historia del circo. Los espectadores podrán descubrir cómo ha evolucionado este apasionante mundo a lo largo de los siglos y conocer anécdotas, personajes y momentos que han marcado su historia.

Las entradas para cada una de las funciones ya se pueden adquirir a través de la web del Festival Internacional de Circo Ciudad de Zaragoza con un descuento promocional que deja el precio entre los 14 y los 60 euros dependiendo la zona escogida. Los niños menores de 24 meses no necesitan entrada y desde los 24 meses hasta los 12 años cuentan como infantiles. La sección de plata con precio reducido es la única que cuenta con esta opción, a partir de Oro, Frontal y VIP, todo el mundo tiene el mismo precio.