Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

Nada nuevo en el redondel de Huesca. Todo está tal y como lo dejamos hace un año. Mismas peñas solaneras aunque más aquietadas. Algún día vendrán de esmoquin. La sombra no cambia. Abundan los selfies profident sosteniendo la copa de cava o tal. Y lo importante sigue siendo que el toro caiga después de 200 muletazos o así y mucho toreo accesorio. Con eso hay moquero seguro.

Claro que una corrida como la de este lunes te deja estar. El lote estaba bien comido y representaba. El cuarto ejemplar, además, lució dos pitones sospechosísimamente astifinos. Y el que abrió plaza fue un toro muy completo que sacó esa casta y esa bravura “de aquello” de Salvador Domecq en origen.

Un gozo de toro que lo fue incluso en manos de un Fandi al que ya no lo va quedando ni las banderillas. Ni su proverbial fortuna en los sorteos fue suficiente para cuajar ese magnífico ejemplar que derribó con estrépito y guardó casta de la chachi para tomarla por abajo y allá por encima de las posibilidades de un Fandi sobrepasado que tuvo que recurrir a todo lo accesorio y bajo el indiferente tribunal de sol.

El Fandi, este lunes en Huesca. / Javier Blasco / Efe

A pesar de todo cayó una oreja igual que en el cuarto al que no le valió con tres que tuvo que poner hasta cuatro pares de banderillas bajo la misma ignorancia de su clientela. Todo sumó nada pasándolo por la cara aquí y allá para no saltar la línea de la vulgaridad. Así otros 20 años más don David.

Pérez, también a hombros

Junto al granadino, el joven Marco Pérez también fue rehén de esta abulia generalizada en la que el público nada exigente le consintió una faena sin brújula en la que recorrió todo el garito a capricho de un toro que lo arrastró donde quiso tras de sí. Cero mando. KO técnico. Eso sí, lo partió de un soberbio sartenazo fulminante. Y paseó una pelúa.

Igual que en el sexto, un cañón con el pincho de nuevo, como final a un debate sin perdedores en el que se echó la noche. Y no en sentido figurado.

Mientras, a Tomás Rufo, en el papel del increíble hombre menguante (cuantas más puertas grandes conquista menos lo conoce la gente y peor colocado va en los carteles) no se entendió con su primero y en su segundo partió la cosa en dos: una primera mitad en la que sometió con autoridad al toro achicando los espacios y leyéndole la cartilla y una segunda llena de efectismos al dictado de lo que ahora pide la peña, abasto y desmesura.