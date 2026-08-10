Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen TausteReal ZaragozaAisha SheppardPiscina AlquézarConciertos eclipsePensión jubilación
instagramlinkedin

Starkytch prepara un eclipse de tres cuerpos para llenar este martes la Plaza del Pilar de música

El dúo zaragozano convertirá su sesión en un espectáculo audiovisual con Rita Loren y Yago de Mateo en una noche que promete reunir a miles de personas

Starkytch, el grupo de DJs que actuará este martes en la Plaza del Pilar.

Starkytch, el grupo de DJs que actuará este martes en la Plaza del Pilar. / El Periódico de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Plaza del Pilar volverá a convertirse este martes, 11 de agosto, en una gran pista de baile de la mano de Starkytch. El dúo zaragozano formado por Mariano Bazco y Juan Carlos Higueras prepara una sesión especial que promete convertir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en el encuadre de un particular eclipse de tres cuerpos.

Bajo el nombre de 'Pre-eclipse: Moon & Sun Mix, The Show', Starkytch llevará hasta la plaza una propuesta que va más allá de una sesión de DJs. Música, luces, visuales y 'performance' se unirán durante una noche pensada para reunir a miles de personas frente a la conocida bola de espejos del dúo. La idea parte de un juego con el fenómeno astronómico: el Sol, la Luna y una bola de espejos compartirán protagonismo en una noche en la que la música será el elemento que termine de completar esta particular alineación.

Starkytch ha construido buena parte de su identidad alrededor de sesiones que buscan convertirse en algo más que una sucesión de canciones. Sus espectáculos combinan música con elementos escénicos y dan un papel especialmente importante al público, que termina formando parte del propio 'show'.

Rita Loren y Yago de Mateo se suman a la noche

La sesión contará además con dos invitados. Rita Loren participará con su propuesta de 'performance' y presencia escénica, mientras que Yago de Mateo estará al frente de los visuales que acompañarán la actuación.

La mezcla de ambos elementos busca ampliar la experiencia más allá de la música y convertir la plaza en un escenario vivo durante la noche. Con 'Pre-eclipse: Moon & Sun Mix, The Show', Starkytch vuelve así a apostar por una de las características que han marcado sus convocatorias: convertir una sesión de música electrónica en un acontecimiento colectivo.

Noticias relacionadas

Por tanto, este martes, la Plaza del Pilar será el punto de encuentro. Habrá música, una bola de espejos, visuales y 'performance'. Y, si se cumplen las previsiones del dúo, también miles de personas bailando bajo el mismo cielo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  2. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  3. La consternación sacude Tauste: '¿Quién le ha podido hacer esto a Javi y Esther?
  4. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  5. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
  6. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  7. Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
  8. Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'Me quedé fastidiada porque teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar la Liga y se nos escapó

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo
Tracking Pixel Contents