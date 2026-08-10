Starkytch prepara un eclipse de tres cuerpos para llenar este martes la Plaza del Pilar de música
El dúo zaragozano convertirá su sesión en un espectáculo audiovisual con Rita Loren y Yago de Mateo en una noche que promete reunir a miles de personas
El Periódico de Aragón
La Plaza del Pilar volverá a convertirse este martes, 11 de agosto, en una gran pista de baile de la mano de Starkytch. El dúo zaragozano formado por Mariano Bazco y Juan Carlos Higueras prepara una sesión especial que promete convertir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en el encuadre de un particular eclipse de tres cuerpos.
Bajo el nombre de 'Pre-eclipse: Moon & Sun Mix, The Show', Starkytch llevará hasta la plaza una propuesta que va más allá de una sesión de DJs. Música, luces, visuales y 'performance' se unirán durante una noche pensada para reunir a miles de personas frente a la conocida bola de espejos del dúo. La idea parte de un juego con el fenómeno astronómico: el Sol, la Luna y una bola de espejos compartirán protagonismo en una noche en la que la música será el elemento que termine de completar esta particular alineación.
Starkytch ha construido buena parte de su identidad alrededor de sesiones que buscan convertirse en algo más que una sucesión de canciones. Sus espectáculos combinan música con elementos escénicos y dan un papel especialmente importante al público, que termina formando parte del propio 'show'.
Rita Loren y Yago de Mateo se suman a la noche
La sesión contará además con dos invitados. Rita Loren participará con su propuesta de 'performance' y presencia escénica, mientras que Yago de Mateo estará al frente de los visuales que acompañarán la actuación.
La mezcla de ambos elementos busca ampliar la experiencia más allá de la música y convertir la plaza en un escenario vivo durante la noche. Con 'Pre-eclipse: Moon & Sun Mix, The Show', Starkytch vuelve así a apostar por una de las características que han marcado sus convocatorias: convertir una sesión de música electrónica en un acontecimiento colectivo.
Por tanto, este martes, la Plaza del Pilar será el punto de encuentro. Habrá música, una bola de espejos, visuales y 'performance'. Y, si se cumplen las previsiones del dúo, también miles de personas bailando bajo el mismo cielo.
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