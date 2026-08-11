Abiertas las votaciones para elegir los discos candidatos a los Premios de la Música Aragonesa

Los 28º Premios de la Música Aragonesa han abierto el periodo de votación popular para elegir los discos aragoneses del año y los tres trabajos con mayor respaldo del público pasarán directamente a formar parte de las candidaturas en las categorías de Mejor Elepé o Mejor Epé.

La organización de los galardones ha habilitado un formulario para que los aficionados puedan votar por sus grabaciones favoritas editadas durante 2026. El proceso permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre y los resultados se darán a conocer en enero de 2027.

Los tres discos más votados accederán de forma automática a la fase de nominaciones, cada uno en la categoría que le corresponda, reforzando así el peso de la participación popular en unos premios que ya preparan su vigesimoctava edición. Según la norma itinerante no escrita que siguen estos galardones, la próxima gala se celebrará este año en la provincia de Zaragoza.

La organización también publicará cada lunes una actualización con la evolución de las votaciones, lo que permitirá conocer semanalmente cuáles son los trabajos con mayor apoyo de los internautas.

Además, Aragón Musical ha reunido las publicaciones discográficas de este año en la lista de reproducción 'Aragón Musical 2026' en Spotify, con el objetivo de facilitar la escucha de los trabajos participantes.

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Como en ediciones anteriores, los discos que obtengan un mayor respaldo del público formarán parte también de la lista de reproducción 'Discos de Aragón más votados de 2026', disponible en Spotify, que recopilará los trabajos más apoyados por los participantes durante el proceso de votación.