Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: "Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse"

Hace casi 30 años del anuncio de la disolución de Héroes del Silencio, y casi 20 desde que la banda se volvió a juntar para una gira, de apenas diez conciertos, por España y Latinoamérica, incluyendo una única fecha en Los Ángeles (Estados Unidos). Desde entonces, los fans no dejan de preguntarse sobre la posibilidad de que el cuarteto zaragozano vuelva a los escenarios.

No es la primera vez que el cantante, Enrique Bunbury, responde a esta cuestión, y probablemente, tampoco sea la última. La ocasión más reciente fue en el podcast de Ricardo Moya, ‘El sentido de la birra’, donde el zaragozano aprovechó para esclarecer la situación, una vez más, y dar su parecer sobre el asunto.

Héroes del Silencio dio su último recital el 27 de octubre de 2007, en Valencia, frente a 80.000 personas. Tal fue la magnitud de su último espectáculo, que la autovía A-3 quedó colapsada durante más de cuatro horas. Las retenciones de 20 kilómetros imposibilitaron la llegada en coche de algunos de los aficionados, que decidieron abandonar sus vehículos en la carretera y dirigirse al recinto, habilitado en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, andando.

Lo cierto es que, a pesar del éxito evidente de la banda, las tensiones en el grupo fueron incrementando con el pasar del tiempo, hasta que, en el tercer trimestre de 1996, culminaron en una disolución, que en principio, parecía ser temporal, pero el tiempo demostró lo contrario.

Asimismo, el pasado 30 de julio, se hacía viral en redes el fragmento de la entrevista de Ricardo Moya a Bunbury, en su podcast ‘El Sentido de la Birra’: “Hay gente que todavía guarda la esperanza de una segunda reunión, después de la gira de Héroes en 2007. ¿Eso es algo que puede llegar a pasar?”, preguntaba el músico valenciano, a lo que el zaragozano contestó con una broma: “¿Me lo preguntas como adivino o por la información que tengo? La información que yo tengo, dice que eso no va a ocurrir.”

Cuando Moya intenta indagar sobre la razón, el interprete de ‘Lady Blue’ afirmó: “Ahí ya nos meteríamos en los razonamientos, y eso es, digamos que, buscar las cosquillas. Yo creo que las cosas tienen su fin. Pero me estás preguntando a mí. Estoy hablando yo, parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían hablar y deberían pronunciarse. Me parece mal”, apunta el cantante con honestidad.

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El pasado 17 de abril, Enrique Bunbury sacaba su decimocuarto álbum de estudio como solista, ‘De Un Siglo Anterior’ (2026), que al igual que ‘Cuentas Pendientes’ (2025), hace una reinterpretación de los ritmos latinoamericanos a través de canciones que mantienen la esencia característica del aragonés. El álbum se presentará en la gira ‘Nuevas Mutaciones Tour’, por Estados Unidos, Latinoamérica y España, y llegará a Zaragoza el próximo 12 de diciembre.