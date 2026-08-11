El Festival de los Castillos también mira al eclipse: programa dos conciertos de rock con un tributo a Héroes del Silencio incluido

El Festival de los Castillos continúa su novena edición esta semana con programación en Albalate del Arzobispo y Lituénigo, dos nuevas paradas del recorrido estival por enclaves patrimoniales de Aragón. Antes, el festival celebrará este miércoles 12 de agosto una cita especial en el Castillo de Pradas de San Agustín, coincidiendo con el eclipse, con las actuaciones de los turolenses EFFE y la banda madrileña Iberia Sumergida.

La programación en Albalate del Arzobispo se desarrollará del 13 al 16 de agosto con cuatro propuestas de performance, música y humor. El jueves 13 de agosto, a las 22.30 h, en el patio de armas del Castillo, se presentará 'INT.MUSEO', de Manuel Tejera, una pieza relacionada con lo museístico que aborda temas como la vulnerabilidad, la necesidad de ayuda externa para transformarnos y las armaduras que la sociedad nos hace desarrollar sobre la piel. La obra está interpretada por Paula Casales, Joaquín Degado, Suerte Quintero, Manuel Tejera y Pablo Villa.

El viernes 14 de agosto, a las 22:30 h, en la Plaza-Castillo, será el turno de Antológica Zarzuela con 'La Zarzuela y los grandes de la jota', una propuesta musical aragonesa dirigida por Miguel Ángel Tapia. El espectáculo propone un recorrido por grandes títulos del género, como 'Gigantes y Cabezudos', 'El dúo de la africana', 'Granada', 'La Gran vía' o 'La Dolores', con voces, baile y música en directo. La propuesta cuenta con intérpretes como Beatriz Gimeno, Nacho del Río, Vanesa García, Miguel Ángel Berna, Beatriz Bernad y Esencia de Aragón, junto a músicos como Alberto Artigas, Juan José Almarza, Toño Bernal, Josué Barrés y la dirección de Miguel Ángel Tapia.

La programación continuará el sábado 15 de agosto, a las 22:30 h, en la Plaza-Castillo, con Millán Salcedo y 'Preguntamelón', un espectáculo de humor en el que el cómico mezcla actualidad, anécdotas y confesiones en directo con su particular ingenio. La propuesta plantea un viaje escénico por las vivencias de una de las figuras más reconocibles de la comedia española, con la espontaneidad y la mordacidad que caracterizan al artista.

El domingo 16 de agosto, a las 22:30 h, en la Plaza-Castillo, Teatro Indigesto cerrará la programación de Albalate del Arzobispo con 'Paisanos', una pieza de teatro-humor escrita y dirigida por Encarni Corrales. La obra plantea, desde la improvisación y la participación del público, una reflexión sobre la vida en los pueblos, la despoblación y los motivos para quedarse.

Por su parte, Lituénigo acogerá dos propuestas los días 15 y 16 de agosto. El sábado 15 de agosto, la localidad recibirá a Laaza, nombre artístico de Laura Aznar Grau, cantautora con raíces aragonesas y artista multidisciplinar que fusiona folclore tradicional, especialmente la jota, pop contemporáneo y pinceladas de electrónica minimalista. Su propuesta, definida por ella misma como “artesanía emocional”, lleva los sonidos de raíz a un contexto contemporáneo y la sitúa como una de las voces emergentes más interesantes del panorama nacional.

El domingo 16 de agosto, será el turno de Borboleta con 'Mujer Kintsugi', una propuesta de narración oral interpretada por Olga Arnal. El espectáculo teje, desde la delicadeza y la emoción, la historia de una mujer que aprende a recomponerse. Como en el kintsugi, cada herida se transforma en luz, cada cicatriz en memoria y cada paso en un acto de valentía.

Con estas nuevas paradas, el Festival de los Castillos refuerza su apuesta por activar espacios patrimoniales como escenarios culturales y acercar propuestas escénicas diversas al territorio. En Albalate del Arzobispo, la programación se vincula al atractivo de su Castillo-Palacio, una fortaleza de origen medieval que domina el casco urbano y conserva elementos góticos, mudéjares y restos de origen islámico. En Lituénigo, el festival se adentra en un municipio estrechamente ligado al Moncayo, con una identidad marcada por su paisaje, sus tradiciones y su patrimonio histórico.

El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.

Sobre el festival

El Festival de los Castillos de Aragón nació en 2017 con la vocación de articular una red cultural en torno al patrimonio fortificado aragonés. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta escénica itinerante que utiliza castillos y espacios emblemáticos como escenarios singulares, activando estos enclaves desde la cultura contemporánea y favoreciendo el acceso a la programación artística en entornos rurales.

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El festival refuerza así su papel como herramienta de dinamización cultural, social y económica del territorio, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.