TOROS
Gran éxito de público en la feria taurina de Huesca: Talavante y Roca Rey logran colgar el cartel de 'no hay billetes'
El ciclo está registrando uno de los mejores niveles de asistencia de los últimos 30 años
La feria taurina de Huesca está generando una gran expectación entre los aficionados oscenses. La plaza ya ofreció este lunes una muy buena imagen de público y este martes ha logrado colgar el cartel de ‘no hay billetes’ con la comparecencia de Talavante, Emilio de Justo y el aragonés Aarón Palacio. Este miércoles volverá a suceder lo mismo. De hecho, las entradas para la corrida que encabezará Roca Rey se agotaron hace bastantes días, por lo que el coso se llenará hasta la bandera. El torero peruano levanta pasiones allá donde va y este miércoles lo volverá a demostrar en la feria de la Albahaca de Huesca.
Roca Rey –en torno al cual se ha propagado en los últimos días una especie de ‘serpiente de verano’ con su posible retirada temporal o definitiva a final de temporada– compartirá cartel con el francés Sebastián Castella y el zaragozano Cristiano Torres. La feria de Huesca está registrando uno de los mejores niveles de asistencia de los últimos 30 años gracias a una acertada planificación de carteles equilibrados entre las figuras y los jóvenes (además de la presencia de toreros locales).
Otro de los carteles con tirón tendrá lugar el jueves 13 de agosto, con la comparecencia de El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda. El ciclo incluirá la habitual corrida de rejones, un concurso de recortadores y las tradicionales vaquillas mañaneras.
La feria de la Albahaca abre el verano taurino en Aragón, ya que posteriormente se celebrarán la de Calatayud por San Roque, la de Tarazona y la de Ejea.
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