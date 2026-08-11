La joven banda aragonesa que actuará este año en el Vive Latino: "Al principio no nos lo creíamos; va a ser una gran oportunidad"

Entre 1998 y 2010, era muy común encontrarse con “el coche más feo del mundo” en la calle: el Fiat Multipla. Su forma era tan peculiar que era imposible ignorar el poco sentido estético que parecía tener el fabricante italiano, pero, a pesar de su apariencia, el Fiat Multipla es considerado una obra maestra de la funcionalidad y del diseño industrial. Actualmente, Multipla es mucho más que un coche: es una de las bandas más prometedoras del circuito zaragozano y nacional, y el 5 de septiembre actuará en el Vive Latino junto a los grandes nombres del indie español.

Formado por Fer (guitarra y voz), Nico (bajo) y Marcos (batería), el grupo nació en 2023, poco después de que los jóvenes se conocieran gracias al skate: “Era un deporte que hacíamos los tres. Nos conocimos patinando realmente, pero nos empezamos a juntar [Nico y Fer] cuando nos dimos cuenta de que íbamos a los mismos conciertos. Entonces, de vez en cuando, quedábamos para ir a ver a algún grupo en La Lata de Bombillas. Ese fue el principio de nuestro camino hacia la música”, recuerda Fer.

“Hacer canciones fue algo que surgió de forma improvisada. Fer tenía un local, y ya tocaba con amigos”, añade Nico. “Nico venía a menudo porque le gustaba estar ahí, así que empezamos a componer. No teníamos intención de sacar nada de lo que hacíamos, pero un día se nos ocurrió decirle a Marcos, el batería, que viniera a tocar con nosotros. Dos semanas después estábamos grabando la primera canción”, explica Fer.

Poco a poco, el proyecto, que no tenía ninguna pretensión de ser algo serio, fue cogiendo forma. De 'covers' de clásicos del panorama nacional, pasaron a hacer temas propios. Su primera canción, ‘Fiat Multipla’, surgió como una broma, que al final acabó convirtiéndose en el nombre de la banda. A partir de ahí, sus temas se empezaron a subir a las plataformas de 'streaming', lo que les permitió empezar a trabajar con Adiós Corazón, promotora aragonesa de Rubén Sánchez Notivol.

En marzo de 2024, ‘Tan Desconocido’, su primer elepé, tuvo su lanzamiento marcado por una respuesta muy positiva del público: “Aunque cada uno de nosotros tiene gustos distintos, hemos cogido diversos elementos de distintos géneros que pudieran aportar algo a la mezcla. Al final, hicimos algo que tiene mucho que ver con una nueva vertiente del indie en España, pero que tiene ese punto estético del britpop de los 90. Realmente, esto es como todo el arte: se trata de buscar inspiraciones y dejarse guiar por lo que le gusta a uno”, señala Fer.

‘Tan Desconcido’ se presentó en abril de 2024, en La Lata de Bombillas. Con la ayuda del productor y sonidista, Óscar Cubero, en las baterías y el trabajo de auto-grabación de todo lo demás, con tan solo un par de micrófonos, el elepé llegó a manos de Javier Roldón, del estudio Vacuum Mastering, quien masterizó los nueve temas del álbum. Así, Multipla sorprendió no solo a sus seguidores, sino también a un sector profesional que vio en ellos un gran potencial.

Andrés Ezquerra, productor del estudio de grabación Facsímil, se quedó impresionado con la buena ejecución de la propuesta de Multipla tras un concierto de la banda en la Sala Z. Eso fue lo que les permitió volver al estudio y dar vida a ‘Lola’, un epé de cinco canciones, que salió en octubre de 2024 y fue galardonado con el premio al mejor epé de 2024 en los Premios de la Música Aragonesa.

Gracias al éxito de sus dos publicaciones, los conciertos fueron surgiendo, primero en Zaragoza, luego en Madrid, Barcelona y Valencia. A raíz de esto, festivales como el Festival Independiente de Zaragoza (FIZ) o el Polifonik de Barbastro han abierto sus puertas a Multipla, apostando por esa actitud que tanto recuerda a los clásicos noventeros, como Oasis o Blur, pero sin alejarse de las nuevas propuestas del indie español, como Carolina Durante o Las Petunias.

Colaboraciones

Sus canciones son todo un éxito en Radio 3, y han podido colaborar con grupos de peso del panorama indie, entre los que destacan Joder Juan, Cora Yako, La Paloma o los americanos de The Whiffs. Asimismo, las oportunidades de tocar en directo no dejan de llegar: su próxima cita será el 5 de septiembre, en el festival Vive Latino, en Zaragoza.

“Estamos muy contentos con esta oportunidad y, sobre todo, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y del haber podido llegar hasta aquí. Al principio no nos creíamos que íbamos a tocar en el Vive Latino, aunque en diversas ocasiones nos avisaron de que podía suceder. Va a ser una gran oportunidad, porque podremos llegar a más gente. En los festivales, mucho público, que ni siquiera te conoce, te escucha de refilón y se interesa por tu música. En las salas es distinto, porque la gente va de propio a verte, por lo que no tienes la misma proyección”, expresa Fer.

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Con el motor del “coche más feo del mundo” ya calentando para su gran concierto en el Vive Latino, Multipla tiene grandes planes de futuro: “Dentro de muy poco, vamos a sacar un disco. Aún no podemos anunciar fechas, ni el nombre del álbum, pero tenemos muchísimas ganas. Creemos que es un trabajazo, el mejor hasta el momento. Ya tenemos todo grabado y preparado, así que los deberes están hechos, solo nos falta preparar la promoción, porque la gira ya está preparada”, cuenta Fer. “Este año tiene muy buena pinta”, concluye Nico.