El misterio de los eclipses protagoniza este concierto gratuito en la provincia de Huesca: un recorrido por composiciones antiguas

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia para la música antigua y barroca. En esta trigésimo quinta edición, del 30 de julio al 30 de agosto, se llevarán a cabo 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Este miércoles, 12 de agosto, a las 22.30 horas, la iglesia de Santa María en Santa Cruz de la Serós acogerá una cita muy especial, que rinde homenaje a toda la tradición mística que rodea el fenómeno astronómico de los eclipses: Mob Consort llevará el espectáculo ‘Eclipse’ a la localidad oscense.

‘Eclipse’ es un programa que explora el misticismo de los eclipses solares, a través de la fusión entre música y palabra. Este fenómeno ha sido interpretado durante siglos como una señal divina, presagios o momentos de transformación en varias culturas. Hoy, aunque la astronomía ya ha logrado descifrar la causa de este suceso, el eclipse sigue provocando una gran ola de curiosidad y asombro.

En este contexto, la música sirve como un elemento de unión entre distintos fragmentos de obras de la literatura universal que buscaban darle una explicación a este fenómeno, tal y como relata Sakespeare en ‘El rey Lear’ que ve en los eclipses un pesagio de caos, o como Lord Byron cantaba a la oscuridad y a sus penurias.

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Mab Consort es un proyecto fundado por la cantante catalana, Maria Altadill, con la intención de interrelacionar la música con otras disciplinas artísticas dentro de un marco histórico. El consorte reúne a músicos, actores, escritores y otros artistas especializados en interpretación histórica, creando un entorno innovador e inclusivo.