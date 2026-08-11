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Villanúa acoge este sábado su XI Feria del Libro y del Cómic con talleres, teatro y jazz

La jornada está pensada sobre todo para el público infantil y familiar

Imagen de una pasada edición de la feria.

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El Periódico de Aragón

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Huesca

El municipio oscense de Villanúa acogerá este sábado, 15 de agosto, la décimo primera edición de su Feria del Libro y del Cómic, una cita que combina literatura, ilustración, narración y música en una jornada pensada sobre todo para el público infantil y familiar.

El recinto ferial permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, con la Plaza de los Cuentos como epicentro de una programación paralela ligada al trabajo que realiza durante todo el año la biblioteca municipal en el fomento de la lectura y la narración oral.

Las actividades arrancarán a las 11.30 horas con un taller de dibujo para los más pequeños, a cargo de Pintacoda y basado en el cuento infantil 'Los músicos de Bremen'. Una hora más tarde, a las 12.30, los autores Roberto Malo y Daniel Tejero llevarán a escena 'El último abordaje de Morgan El Invencible', un montaje de teatro y títeres inspirado en su propio libro, ilustrado por Ignacio Ochoa, que narra las peripecias de la protagonista Catalina frente a un pirata y desliza valores como el respeto o la igualdad.

Por la tarde, a las 18.00 horas, Zsa Zsu impartirá un taller familiar de 'scrapbooking' centrado en la composición artesanal con papel e imágenes. Ya a las 19.00 horas, la narradora Ana Lluch, conocida como Ana Titiricuento, presentará 'Volando cuento', una propuesta que invita a los niños a imaginar figuras en las nubes y a transformar objetos cotidianos a través de la fantasía. Esta actividad se enmarca en Flip Flap, Festival Literario, Onomatopéyico y Curioso que celebra su tercer año en la localidad.

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La jornada se cerrará a las 20.00 horas con un cambio de escenario: la Plaza de la Fuente acogerá el concierto del grupo Jazz Hunters, incluido en el ciclo JazzVerano, que pondrá el broche musical a una feria en la que se combinan distintas disciplinas artísticas por las calles del municipio.

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