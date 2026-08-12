Amaral también espera al eclipse en este tranquilo lugar: las gafas ya preparadas y 'Días de verano' como banda sonora
El dúo zaragozano ha publicado un vídeo en sus redes sociales
Este miércoles no es un día cualquiera. Miles de españoles anónimos aguardan con expectación la llegada del gran fenómeno astronómico del siglo. También rostros muy conocidos llevan meses pendientes de una cita que promete convertirse en uno de los acontecimientos del año. Entre ellos, músicos como el dúo zaragozano Amaral, que ha colgado un video en sus redes sociales esperando el eclipse.
Eva Amaral y Juan Aguirre aparecen en un tranquilo lugar (han preferido no desvelarlo) con las gafas ya preparadas y en compañía de un gato. Como no podía ser de otra forma, como banda sonora suena 'Días de verano', el éxito de su disco 'Pájaros en la cabeza' (2005) y en el que Eva canta aquello de: 'No quedan días de verano, el viento se los llevó; un cielo de nubes negras cubría el último adiós; fue sentir de repente tu ausencia, como un eclipse de sol; ¿por qué no vas a mi vera?'.
En el video se aprecia que los zaragozanos han elegido un lugar con un horizonte despejado para poder disfrutar sin obstáculos del acontecimiento. El dúo se encuentra en un periodo de descanso, sin conciertos a la vista. En su calendario únicamente figuran dos conciertos antes de cerrar la gira. El 18 de diciembre en Barcelona en el Palau Sant Jordi y el 28 de diciembre de 2026 en Madrid en el Movistar Arena. Con estos dos conciertos pondrá fin a la gira que inició con el lanzamiento de su último disco Dolce Vitta en mayo de 2025.
Ambos han aprovechado el verano para descansar y viajar a sus lugares preferidos. Así lo hizo hace unos días Eva Amaral, que en sus redes sociales publicó varios videos haciendo paddle surf en el río Sil, a su paso por el municipio lucense de Sober.
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