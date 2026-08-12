Cinco municipios, una comarca y mucho circo: llega la VI edición del Festival Pista Central

Cinco ejes, cinco días, cinco municipios, una comarca y mucho circo. Esa es la fórmula de la VI edición del Festival Pista Central, una iniciativa de la Comarca Central que vuelve a llevar el circo a las calles y plazas de sus municipios. Malabares, acrobacias, mortales, mástil chino, trapecios y, por supuesto, muchas risas serán los protagonistas de una programación que combinará talleres y espectáculos gratuitos para todos los públicos. La cita comenzará el 29 de agosto y se prolongará hasta el 27 de septiembre, y pasará por las localidades de Jaulín, Botorrita, Osera de Ebro, Cuarte de Huerva y El Burgo de Ebro.

Pista Central arrancará el sábado 29 de agosto en Jaulín con un taller de malabares a las 17.30 horas y con la actuación de 'Circo Jotero' (19.30 horas), de la compañía Monopájaroverde. El espectáculo cuenta la historia de Lorenzo, un artista profesional que llega a su propio 'show' acompañado de su madre, una mujer "aragonesa y tozuda como ella sola". Desde el humor absoluto, la obra se adentra en la relación entre ambos y en el encuentro de sus dos mundos: el circo del hijo y la jota de la madre.

Una semana después, el sábado 5 de septiembre, el circo llegará a Botorrita con un taller de acrobacias a las 18.00 horas y la representación de 'Frágiles' (20.00 horas), la nueva creación de D’Click. La función sumergirá al público en un "caos alegremente controlado" de la mano de los tres acróbatas que la llevan a cabo. Con sus movimientos torpes, pero precisos, la compañía aragonesa reflexiona sobre la libertad y la necesidad de escapar de la presión de ser productivos constantemente. Todo ello, en un espacio cuyos límites tendrán que descubrir los propios protagonistas.

La compañía D'Click también participará en el festival. / ep

La siguiente parada del festival será Osera de Ebro, el sábado 12 de septiembre, donde habrá un taller de equilibrios a las 17.30 horas y, a las 19.00 horas, la presentación de 'Diábolo Classic Metal', de los Hermanos Inconfundibles. La propuesta parte de una pregunta tan inesperada como sugerente: "Si Beethoven hubiese nacido hoy… ¿sería rockero o malabarista?". La respuesta se construye sobre el escenario en forma de una excéntrica comedia que mezcla diferentes estilos musicales con distintas maneras de entender el arte del malabarismo.

El domingo 20 de septiembre, Pista Central llegará a Cuarte de Huerva con dos talleres: uno de mediación con mujeres mayores, a las 10.00 horas, y otro de circo en familia, a las 17.30 horas. El día se completará a las 19.30 horas con 'Entre bous i vaques', de la compañía francesa La Côte Folle, una obra que pone el foco en la vejez, el olvido, el Alzheimer y en quienes cuidan de las personas mayores a través de un lenguaje acrobático y corporal. El propio título parte de una historia real que ocurrió hace seis años. Una mujer con Alzheimer desapareció durante tres días en la montaña. Cuando la encontraron, estaba a 20 kilómetros de su casa, sentada tranquilamente en un prado y rodeada de bueyes y vacas.

Gala de clausura

La última jornada del ciclo circense será el domingo 27 de septiembre en El Burgo de Ebro, donde Pista Central cerrará esta sexta edición con un taller de circo a las 17.30 horas y la gala de clausura del festival, a las 19.30 horas. El espectáculo, presentado por la payasa oscense Patri Coronas, reunirá una selección de números de circo contemporáneo, desde malabares y acrobacias hasta trucos aéreos. Una combinación de técnica, riesgo y humor con un objetivo sencillo: que el público termine la función con una sonrisa.

Un año más, el festival vuelve a demostrar que la cultura también puede salir de los grandes escenarios y acercarse a los pequeños municipios. Pista Central reivindica así el patrimonio medioambiental, cultural y artístico de la comarca, pero también la posibilidad de disfrutar de propuestas de compañías de circo de referencia nacional e internacional sin tener que irse lejos de casa y de forma totalmente gratuita.