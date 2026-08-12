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El Festival En el Camino de Santiago programa un nuevo ciclo de cine: proyecciones gratuitas en Jaca y Hecho

'Imágenes del Mediterráneo' es el nuevo ciclo que acogerá desde este jueves la trigésimo quinta edición del festival

Imagen de la presentación del festival En el Camino de Santiago.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Mediterráneo es mucho más que un espacio geográfico: es un territorio de encuentros, memorias, conflictos y sueños compartidos. A lo largo de los siglos, sus orillas han sido escenario de intercambios culturales, migraciones, tensiones políticas y extraordinarias manifestaciones artísticas. Un ciclo cinematográfico impulsado por el XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago propone una nueva mirada a algunas de las múltiples realidades que conviven en torno a este mar que une tres continentes.

Canino’ de Yorgos Lanthimos (13 de agosto), ‘Parthenope’ de Paolo Sorrentino (17 de agosto) y ‘Un verano en La Goulette’ de Férid Boughedir (19 de agosto), se proyectarán a las 20.00 horas en el Cine de las Escuelas de Hecho de forma gratuita. Por su parte, ‘Mediterráneo’, de Marcel Barrena, se proyectará en el Palacio de Congresos de Jaca el 22 de agosto a las 19.00 horas. Las presentaciones de todas las películas correrán a cargo del crítico de cine y académico Carlos Gurpegui, y el coloquio de ‘Mediterráneo’ contará también con la presencia del catedrático de antropología social Carles Feixa.

Las cintas seleccionadas nos invitan a recorrer distintos paisajes humanos del Mediterráneo contemporáneo. Desde la inquietante metáfora social de la Grecia de Yorgos Lanthimos hasta la luminosa y melancólica Nápoles de Paolo Sorrentino, pasando por la convivencia multicultural de la Túnez de Férid Boughedir y el drama humanitario que inspira la obra de Marcel Barrena, cada título ofrece una perspectiva singular sobre la identidad, la libertad, la convivencia y la solidaridad.

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A través de estas historias descubrimos un Mediterráneo diverso y contradictorio, donde tradición y modernidad dialogan constantemente. Las películas reflejan tanto las heridas como las esperanzas de unas sociedades marcadas por profundas transformaciones, pero también por una herencia cultural común que sigue definiendo su carácter.

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