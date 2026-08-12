El incendio obliga a suspender el concierto de Biella Nuei en el Monasterio de San Juan de la Peña

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, que avanza desde este pasado lunes y ya ha afectado a más de 5.000 hectáreas, se ha llevado por delante también parte de la programación cultural prevista para estos días. El concierto que Biella Nuei tenía previsto llevar a cabo este viernes en el Monasterio de San Juan de la Peña ha sido cancelado de forma preventiva ante la evolución de las llamas y la situación en la zona.

La actuación, 'Aragón en el corazón. 40 años de Biella Nuei', estaba incluida en el ciclo 'Música en la roca', que se desarrolla en el monasterio dentro de la programación 'Aragón, tierra de cultura'. La decisión llega después de que el incendio haya obligado a desalojar de forma preventiva a ocho municipios y ante la preocupación de las direcciones generales de Cultura y de Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón por el avance del fuego y su cercanía al entorno natural de San Juan de la Peña.

Además, esta cita tenía un carácter especial para la formación aragonesa, que está celebrando sus cuatro décadas de trayectoria con una gira en la que recupera parte del patrimonio musical de la comunidad. Para esta ocasión, Biella Nuei iba a compartir escenario con músicos, cantantes y bailarines invitados para recorrer y reivindicar el patrimonio musical aragonés.

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La suspensión, por ahora, no significa que el concierto quede definitivamente descartado. El Gobierno de Aragón señala que más adelante se estudiará la posibilidad de buscar una nueva fecha, siempre en función de cómo evolucione el incendio y de las condiciones en el entorno del monasterio.