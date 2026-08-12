¿Quieres echarte unos bailes después del eclipse en Zaragoza?: tu sitio está en la plaza del Pilar

La plaza del Pilar de Zaragoza lleva desde el lunes celebrando con música en directo la llegada del eclipse. Este miércoles no será una excepción y el salón de la ciudad invitará a bailar a zaragozanos y turistas. Lo hará después del fenómeno astronómico del siglo, a partir de las 21.30 horas con el concierto de Cocktail Tributov.

La banda de Tarragona está formada por cuatro músicos que simulan ser camareros en su puesta en escena y tocan popurris de todos los géneros y épocas. Su espectáculo, con el que giran por las fiestas patronales de toda España, mezcla versiones y 'medleys' de éxitos nacionales e internacionales de diferentes generaciones, así que la fiesta está más que garantizada.

Así se definen ellos mismos en sus redes sociales: "Somos cuatro 'barmans' sin dignidad ni vergüenza que hemos decidido echar unas horas extra colándonos en tu fiesta. Cambiando la barra por el escenario, nos hemos pasado por la coctelera los mejores vinilos de tu abuela, mezclándonos con los casetes de tu padre, el iPod de tu prima y la playlist de tu hijo. Y hemos logrado un brebaje explosivo que te atrapará desde el primer sorbo".

El concierto de Cocktail Tributov no será el primero que acoja la plaza del Pilar con motivo del eclipse. El lunes tocaron los zaragozanos The Cucumbers, un grupo especializado en versiones de rock, pop e indie en directo, mientras que este martes los encargados de hacer bailar a la plaza del Pilar fueron Starkytch Pinchadiscos, un dúo conocido por su propuesta festiva basada en grandes éxitos de distintas épocas.

Conscientes de que la comunidad será uno de los territorios más privilegiados de la península para observar el fenómeno, diversos ayuntamientos aragoneses han preparado una programación cultural especial. La propuesta más ambiciosa de la comunidad se celebrará este miércoles en el polígono Platea de Teruel. El denominado Festival del Eclipse arrancará a las 18.00 horas y ha programado las actuaciones de Kiko Veneno, Amparanoia, la energía de Renegados del Funk, las sesiones de DJ Panko y la propuesta electrónica de Midi Ex Machina.

Algunas de las localidades que han sido designadas puntos oficiales de observación (POGA) también han preparado actuaciones musicales. Así, el polígono El Sabinar de Épila acogerá este miércoles una discomóvil, un tardeo y conciertos en directo, mientras que el polígono de Calamocha celebrará actuaciones desde la tarde del día 12 hasta la mañana del día 13 a cargo de núsicos y grupos de la tierra (Los Ases del Jiloca, El Silencio de los Héroes, DJ Sergio Santafé...)