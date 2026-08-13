'El Amor Brujo' de Manuel de Falla llega al Monasterio de San Pedro, en Siresa, de la mano de Euskal Barrok Ensemble

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, está celebrando su trigésimo quinta edición, del día 30 de julio al 30 de agosto. El evento, que ya se ha consolidado como referente de la música antigua y barroca, ha programado 19 conciertos en 14 localidades de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Este viernes, 14 de agosto, es el turno de la localidad de Siresa, donde actuará Euskal Barrok Ensemble. Fundado en 2006 por Enrike Solinís, el conjunto está compuesto por excelentes músicos que han conseguido hacerse cada vez más hueco a nivel internacional a través de festivales y diversas salas de las más importantes. La agrupación destaca, sobre todo, por su repertorio variado, basado en la interpretación histórica del Renacimiento y del Barroco, pero con muchos matices de música popular. Además, su actuación brilla gracias a una recreación histórica fiel y por la improvisación.

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En este espectáculo, Enrike Solinís vuelve a las fuentes musicales que inspiraron a Manuel de Falla en su ballet, ‘El Amor Brujo’. Euskal Barrok Ensemble combina obras de De Falla, Francisco Tárrega y Joaquín Rodrigo con danzas renacentistas y música tradicional. El concierto tendrá lugar en el Monasterio de San Pedro, en Siresa, a las 21.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.