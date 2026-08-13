Bunbury se acuerda en su cumpleaños de los colombianos golpeados por el terremoto: "Un abrazo enorme. Han sufrido tanto en estas últimas horas"

Enrique Bunbury cumplió este pasado martes 11 de agosto 59 años. El artista zaragozano agradeció en sus redes sociales todas las felicitaciones recibidas y aprovechó el mensaje para trasladar su apoyo al pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que ha sacudido el país.

El seísmo ha causado por el momento 265 fallecidos y cerca de 3.500 heridos. "Queridos todos. Muchísimas gracias por los buenos deseos y todas las felicitaciones recibidas. Quiero en especial mandar un abrazo enorme a mis amados colombianos que han sufrido tanto en estas últimas horas. Cuídense todos mucho", escribió este miércoles en sus redes sociales.

El pasado 10 de agosto, Bunbury ya se acordó de Colombia, donde cuenta con miles de fans, con otro mensaje: "Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país. Cuídense mucho! Les tengo en el pensamiento!".

En el mensaje de ayer, el zaragozano recuerda que muy pronto viajará hasta el país sudamericano dentro de su nueva gira, que parará en octubre en Bogotá y Cali: "Los extraño, pero nos vemos bien pronto en esta gira que empieza ya. En nada, comienzan las Nuevas Mutaciones! Besos y abrazos para todos!".

El pasado 17 de abril, Enrique Bunbury publicó su decimocuarto álbum de estudio como solista, ‘De Un Siglo Anterior’ (2026), que al igual que ‘Cuentas Pendientes’ (2025), hace una reinterpretación de los ritmos latinoamericanos a través de canciones que mantienen la esencia característica del aragonés. El álbum se presentará en la gira ‘Nuevas Mutaciones Tour’, por Estados Unidos, Latinoamérica y España, y llegará a Zaragoza el próximo 12 de diciembre.