Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio La PeñaDetenido incendio La PeñaRestaurantes ZaragozaAdrián LisoBarrios ZaragozaYacimiento Aragón
instagramlinkedin

Bunbury se acuerda en su cumpleaños de los colombianos golpeados por el terremoto: "Un abrazo enorme. Han sufrido tanto en estas últimas horas"

El zaragozano cumplió 59 años este pasado martes

Bunbury iniciará su nueva gira de conciertos en octubre.

Bunbury iniciará su nueva gira de conciertos en octubre. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Marco

Zaragoza

Enrique Bunbury cumplió este pasado martes 11 de agosto 59 años. El artista zaragozano agradeció en sus redes sociales todas las felicitaciones recibidas y aprovechó el mensaje para trasladar su apoyo al pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que ha sacudido el país.

El seísmo ha causado por el momento 265 fallecidos y cerca de 3.500 heridos. "Queridos todos. Muchísimas gracias por los buenos deseos y todas las felicitaciones recibidas. Quiero en especial mandar un abrazo enorme a mis amados colombianos que han sufrido tanto en estas últimas horas. Cuídense todos mucho", escribió este miércoles en sus redes sociales.

El pasado 10 de agosto, Bunbury ya se acordó de Colombia, donde cuenta con miles de fans, con otro mensaje: "Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país. Cuídense mucho! Les tengo en el pensamiento!".

En el mensaje de ayer, el zaragozano recuerda que muy pronto viajará hasta el país sudamericano dentro de su nueva gira, que parará en octubre en Bogotá y Cali: "Los extraño, pero nos vemos bien pronto en esta gira que empieza ya. En nada, comienzan las Nuevas Mutaciones! Besos y abrazos para todos!".

Noticias relacionadas y más

El pasado 17 de abril, Enrique Bunbury publicó su decimocuarto álbum de estudio como solista, ‘De Un Siglo Anterior’ (2026), que al igual que ‘Cuentas Pendientes’ (2025), hace una reinterpretación de los ritmos latinoamericanos a través de canciones que mantienen la esencia característica del aragonés. El álbum se presentará en la gira ‘Nuevas Mutaciones Tour’, por Estados Unidos, Latinoamérica y España, y llegará a Zaragoza el próximo 12 de diciembre.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
  2. El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Liso, que ya está en Palma: más dinero para el Real Zaragoza
  3. Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza
  4. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  5. Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: 'Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse
  6. ¿A qué hora se verá el eclipse en cada municipio de Aragón y España? Así funciona el mapa creado para consultarlo
  7. El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea
  8. Un nuevo supermercado Dia abrirá en una renovada avenida del centro de Zaragoza

Bunbury se acuerda en su cumpleaños de los colombianos golpeados por el terremoto: "Un abrazo enorme. Han sufrido tanto en estas últimas horas"

Bunbury se acuerda en su cumpleaños de los colombianos golpeados por el terremoto: "Un abrazo enorme. Han sufrido tanto en estas últimas horas"

Pep Chavarría, la apuesta más fructífera de Lalo Arantegui

Pep Chavarría, la apuesta más fructífera de Lalo Arantegui

En imágenes | Así se encuentra Santa Cilia de Jaca, confinado por el denso humo provocado por el incendio de Las Peñas de Riglos

En imágenes | Así se encuentra Santa Cilia de Jaca, confinado por el denso humo provocado por el incendio de Las Peñas de Riglos

En imágenes | Incendio de La Peña de Riglos visto desde Santa Cilia de Jaca

En imágenes | Incendio de La Peña de Riglos visto desde Santa Cilia de Jaca

Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos

Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales
Tracking Pixel Contents