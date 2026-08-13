NOVENA EDICIÓN
Millán Salcedo y su 'Preguntamelón' lideran este fin de semana la programación del Festival de los Castillos
La cita continúa su recorrido por las fortalezas aragonesas con varias actuaciones programadas en Albalate del Arzobispo y Lituénigo
El Festival de los Castillos proseguirá este fin de semana su recorrido por las fortalezas aragonesas con varias actuaciones programadas en Albalate del Arzobispo y Lituénigo. La novena edición de la cita celebrará este viernes (22.30 horas) en la plaza del castillo de Albalate el espectáculo 'La Zarzuela y los grandes de la jota', una propuesta musical aragonesa dirigida por Miguel Ángel Tapia.
Con la participación de grandes nombres de la jota como Nacho del Río, Beatriz Bernad y Miguel Ángel Berna, la actuación propone un recorrido por grandes títulos del género, como 'Gigantes y Cabezudos', 'El dúo de la africana', 'Granada', 'La Gran vía' o 'La Dolores', con voces, baile y música en directo.
La programación continuará el sábado 15 a las 22.30 horas con Millán Salcedo y su 'Preguntamelón', un espectáculo de humor en el que el cómico mezcla actualidad, anécdotas y confesiones en directo con su particular ingenio. La propuesta plantea un viaje escénico por las vivencias de una de las figuras más reconocibles de la comedia española, con la espontaneidad y la mordacidad que caracterizan al artista.
El festival se despedirá el domingo de Albalate con la compañía aragonesa Teatro Indigesto, que representará 'Paisanos'. La obra plantea, desde la improvisación y la participación del público, una reflexión sobre la vida en los pueblos, la despoblación y los motivos para quedarse.
La programación llegará el sábado y el domingo a Lituénigo con el concierto de Laaza, nombre artístico de Laura Aznar Grau, cantautora con raíces aragonesas, y 'Borboleta con Mujer Kintsugi', un espectáculo poético de narración oral e historias interpretado por Olga Arnal.
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