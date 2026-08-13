Millán Salcedo y su 'Preguntamelón' lideran este fin de semana la programación del Festival de los Castillos

El Festival de los Castillos proseguirá este fin de semana su recorrido por las fortalezas aragonesas con varias actuaciones programadas en Albalate del Arzobispo y Lituénigo. La novena edición de la cita celebrará este viernes (22.30 horas) en la plaza del castillo de Albalate el espectáculo 'La Zarzuela y los grandes de la jota', una propuesta musical aragonesa dirigida por Miguel Ángel Tapia.

Con la participación de grandes nombres de la jota como Nacho del Río, Beatriz Bernad y Miguel Ángel Berna, la actuación propone un recorrido por grandes títulos del género, como 'Gigantes y Cabezudos', 'El dúo de la africana', 'Granada', 'La Gran vía' o 'La Dolores', con voces, baile y música en directo.

La programación continuará el sábado 15 a las 22.30 horas con Millán Salcedo y su 'Preguntamelón', un espectáculo de humor en el que el cómico mezcla actualidad, anécdotas y confesiones en directo con su particular ingenio. La propuesta plantea un viaje escénico por las vivencias de una de las figuras más reconocibles de la comedia española, con la espontaneidad y la mordacidad que caracterizan al artista.

El festival se despedirá el domingo de Albalate con la compañía aragonesa Teatro Indigesto, que representará 'Paisanos'. La obra plantea, desde la improvisación y la participación del público, una reflexión sobre la vida en los pueblos, la despoblación y los motivos para quedarse.

La programación llegará el sábado y el domingo a Lituénigo con el concierto de Laaza, nombre artístico de Laura Aznar Grau, cantautora con raíces aragonesas, y 'Borboleta con Mujer Kintsugi', un espectáculo poético de narración oral e historias interpretado por Olga Arnal.