Queralt Lahoz lleva la tradición flamenca y el hip hop a la iglesia del Monasterio de Veruela: "La oportunidad de grabar mis canciones me la di yo misma, es importante no romantizar la industria"

La historia de uno se empieza a contar en el momento de su nacimiento. A partir de ahí, todo es un viaje que no tiene un destino final determinado, y mucho menos una hora de llegada fija. A pesar de ello, lo que sí queda claro es que el camino nunca es sencillo y, a veces, uno se ve en la necesidad de romper sus corazas para seguir avanzando en la senda. Esto es justamente lo que narra Queralt Lahoz en su último álbum de estudio, titulado como el punto de partida de su historia, ‘9:30 PM’ (2025).

‘9:30 PM’ es el proyecto más introspectivo de una artista que, poco a poco, con mucho esfuerzo, ha ido abriendo su espacio en la industria musical y ha logrado el reconocimiento nacional e internacional. “Este álbum es un gran viaje en el que me he embarcado, pero que no sé si volvería a hacer. Hablo de mi historia desde un formato más metafórico y poético, para que cada uno tenga espacio para su propia interpretación. Además, mostrarme vulnerable no es lo que más me gusta del mundo, así que esta ha sido mi manera de romper esa coraza y proyectarme hacia el mundo de otra forma. Este disco ha sido el resultado de un proceso muy terapéutico para mí”, explica la cantante, que actuará este sábado 15 de agosto en el festival Veruela Verano, en el Monasterio de Veruela (Zaragoza).

Nacida en 1991, en Santa Coloma de Gramanet, región periférica de Barcelona, Queralt Lahoz proviene de una familia de inmigrantes andaluces, concretamente de la localidad de Guadix (Granada). Para ella, la música siempre estuvo presente y adentrarse en este mundo fue un proceso natural: “Mi relación con la música llega aún en mi infancia. Conforme crecía, la he ido desarrollando y la convertí en una forma de vivir, de comprender y también de cómo afrontar mis circunstancias y emociones. Es algo que, al final, no se puede obviar. No se puede escapar de ello, porque es una forma de expresión, es decir, necesitaba hacerlo de alguna manera y tuve la suerte de que esto se me diera bien”, relata Lahoz.

Debido a esta necesidad, Lahoz siempre tuvo claro que debería hacer sus propias canciones y mostrarse al mundo a través de ellas, así que, manteniendo la tradición flamenca de la que se había nutrido en su infancia, se dejó influenciar por otros sonidos como el hip-hop, la electrónica o los ritmos latinoamericanos. Así, con mucho esfuerzo y trabajo detrás, la artista pudo permitirse dar el paso hacia lo profesional y grabar en 2019 su primer epé: ‘1917’.

“La oportunidad de grabar mis canciones me la di yo misma, pagando por los estudios de grabación y por todo el proceso. Tuve que generar dinero hasta poder permitírmelo y sacar adelante mi proyecto. Creo que es muy importante no romantizar a la industria bajo ningún concepto. De haber venido de otro lugar, hubiese sido más fácil evolucionar, porque el factor económico pesa mucho dentro de la industria musical, pero mis canciones no serían estas. Seguramente hablaría de otras banalidades, o simplemente de amor romántico”, relata la creadora del elepé ‘Pureza’ (2021).

Sus orígenes

Toda la obra de Lahoz se puede entender a través de los factores sociales que han moldeado su entorno: la artista tiene muy presente sus orígenes en el seno de una familia de clase trabajadora, en la cual las figuras femeninas son cruciales. Lahoz habla de la fuerza femenina más allá de la imagen de la mujer cuidadora, reflejando la capacidad de una misma para sacar las cosas adelante cuando es necesario, tal y cómo lo hicieron su madre y su abuela a lo largo de su vida.

Asimismo, ante la frustración provocada por las adversidades, recuerda: “Es necesario que una crea en sí misma. No puedes estar comparándote con los demás siempre, porque de ahí viene la frustración, y lo único que puede salvarte es creer en ti misma, además de saber qué quieres decir y hacia dónde quieres llevarlo. Hay que confiar en nuestro propio talento y en lo que llevamos dentro, por mucho que suene a la típica frase de eslogan. No es siempre tan fácil, pero pienso que es, realmente, el único medio de salvación. Esto es algo que me dejó mi padre, que ya ha fallecido, pero intentó transmitirme esta lección”.

Su concierto en la iglesia del Monasterio de Veruela comenzará a las 19.30 horas de este sábado. Siguiendo la filosofía intimista del festival, con un aforo limitado a 450 personas, Lahoz ha preparado un concierto acústico para conectar con su público desde la emoción y el “tú a tú”. Las entradas (quedan pocas a la venta) se pueden comprar por 9 euros en la red de Ibercaja.