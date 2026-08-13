El Sonna Huesca prosigue su recorrido por la provincia y programa tres conciertos en Broto, Linás de Broto y Bielsa

El Sonna Huesca reanuda este fin de semana su periplo por la provincia altoaragonesa con la celebración de tres nuevos conciertos. En esta ocasión, el festival parará en Broto, Linás de Broto y Bielsa, donde actuarán Lorena Álvarez, Banditori y Matthieu Saglio. La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza continuará así su recorrido por espacios singulares de la provincia.

La programación de este fin de semana echará a andar este viernes a las 19.30 horas en los Llanos de Planduviar, en Broto, con el concierto de la asturiana Lorena Álvarez. "Un verso libre dentro del panorama musical español" o "cantautora punk" son algunas de las calificaciones que ha recibido Álvarez, que trabaja con la firme convicción de que la poesía y la música aún tienen algo que decir en estos tiempos. La asturiana presentará en Broto su nuevo trabajo autobiográfico, 'El poder sobre una misma', en el que narra el proceso de una mujer que se rompe y se recompone.

La iglesia de San Miguel de Linás de Broto, muy cerca de Torla, acogerá el sábado a las 19.00 horas el concierto de Banditori, el proyecto musical de Alessandro D’Alessandro y Ghiaccioli e Branzini. Ambos ofrecerán un diálogo intenso entre la tradición italiana y la cultura de club contemporánea. D’Alessandro está reconocido como una de los instrumentistas más personales del acordeón diatónico en Italia, mientras que Branzini (Marco Dalmasso) es productor y dj con base en Florencia.

La programación de este fin de semana concluirá el domingo en la red de senderos de El Cornato de Bielsa con la actuación del francés afincado en Valencia, Matthieu Saglio, uno de los violonchelistas más apasionantes de su generación. Su último trabajo, 'Voices' (2023), es una selección de composiciones que mezclan jazz, flamenco y músicas del mundo.

Para asistir a los tres conciertos, se recomienda reservar plaza en la web de la Diputación de Huesca al precio simbólico de un euro (si queda aforo libre, se permite el acceso gratuito el mismo día por orden de llegada). El Sonna nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras seis ediciones, está plenamente consolidado en la provincia. El festival echó a andar el 4 de julio y concluirá el 11 y 12 de septiembre con los directos de Pablo López y Luz Casal, cabezas de cartel de este año. Entre tanto, diferentes espacios naturales de las diez comarcas altoaragonesas van a acoger una treintena de actuaciones. La mayoría son de música, pero también de circo y teatro.