El aragonés Aarón Palacio, mejor torero de la feria de la Albahaca de Huesca

El jurado de los Premios Taurinos Albahaca y San Lorenzo de Plata ha designado a Aarón Palacio como mejor torero de la Feria de la Albahaca de Huesca por su labor en el conjunto de la tarde del 11 de agosto, en la que se lidiaron toros de El Pilar.

Como la mejor faena ha sido premiada la primera de Manuel Jesús Ruiz 'El Cid', al toro Milhebras, de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en primer lugar en la tarde del 13 de agosto. Precisamente, ese toro de Victorino Martín, de 535 kilos de peso, ha sido galardonado como el mejor de la feria. La corrida de Victorino Martín ha sido premiada como la mejor del ciclo laurentino.

Según el jurado, la mejor estocada ha sido la ejecutada por Manuel Escribano al quinto toro de la ganadería de Victorino Martín, en la tarde del 13 de agosto.

El mejor par de banderillas ha recaído sobre Juan Sierra, por el par que le puso al sexto de la tarde de la ganadería de El Pilar, mientras que el mejor picador ha sido Manuel José Bernal, de la cuadrilla de Sebastián Castella, por su puyazo al primer toro de la tarde del 12 de agosto. El citado Juan Sierra también se ha llevado el premio a mejor subalterno por su lidia al tercer toro de la tarde el día 11 de agosto.

El fallo se los XXXV Trofeos Taurinos de Plata se ha producido tras la deliberación del jurado compuesto por Gemma Allué, Carlos Navarro, Gil Fernando Ciprés, Jorge Orús, Ramón Grasa, Loreto Miravé, Rafael Maza, Carlos Jalle, Tomás Puente, Javier Guirles y Adrián Mora.