El Festival En el Camino de Santiago recala en Hecho con Bachcelona Consort

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, está celebrando su trigesimoquinta edición, del día 30 de julio al 30 de agosto. El evento, que ya se ha consolidado como referente de la música antigua y barroca, ha programado 19 conciertos en 14 localidades de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Este sábado, 15 de agosto, la música llegará hasta Hecho de la mano de Bachcelona Consort. El conjunto instrumental y vocal, formado por músicos de distintas nacionalidades residentes en Barcelona y especializado en la interpretación historicista de la música barroca, actuará a las 22.00 horas en la iglesia parroquial de la localidad. La formación estará dirigida por Daniel Tarrida, cuya trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el primer premio en el XXVII Concurso de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales.

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Para la ocasión, Bachcelona Consort recuperará uno de los episodios más curiosos de la historia de la música. El programa reúne las obras que Telemann, Graupner y Bach presentaron en Leipzig en 1723 para optar al puesto de 'Kantor' de la iglesia de Santo Tomás tras la muerte de Johann Kuhnau. El público podrá escuchar las mismas arias que sonaron durante aquellas históricas pruebas, en las que Bach no fue la primera opción para ocupar el cargo. Finalmente, el compositor terminó al frente de Santo Tomás después de que Telemann y Graupner renunciaran al puesto.